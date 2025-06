CSP: disminuye 25.8% el homicidio doloso, en los últimos ocho meses

Estrategia Nacional de Seguridad

Representan 22 homicidios diarios menos: presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que gracias al trabajo del Gabinete de Seguridad el homicidio doloso disminuyó en 25.8 por ciento, de septiembre de 2024 a mayo de 2025, lo que significa 22 homicidios diarios menos que en septiembre del año pasado

“Es un resultado muy importante del Gabinete de Seguridad y muestra de que la Estrategia (Nacional de Seguridad) está funcionando, son cuatro ejes: Atención a las Causas, que tiene que ver con lo que explica Rosa Icela (Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación), y además con todo el proyecto de la Cuarta Transformación de atender a la gente de manera directa, Jóvenes Construyendo el Futuro, el apoyo a la gente y esta intervención que está haciendo la Secretaría de Gobernación junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cada territorio generando Comités de Paz, Ferias de Paz y una acción para mejorar los espacios públicos en cada territorio en los municipios de mayor índice delictivo».

“El segundo es el fortalecimiento de la Guardia Nacional y en los estados el fortalecimiento de las policías estatales; el tercero que ha sido muy importante el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para coadyuvar con el Ministerio Público y finalmente la Coordinación. 25.8 por ciento menos de homicidios dolosos de septiembre 2024 a mayo de 2025”*, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Reducción de 25.8 por ciento en ocho meses

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, explicó que el promedio mensual de septiembre de 2024 era de 86.9 homicidios diarios y en mayo de 2025, de 64.5, lo que representa una reducción en ocho meses de 25.8 por ciento. Además, de que mayo de 2025 es el mayo más bajo en cuanto a promedio de homicidios dolosos desde 2016, lo que evidencia la tendencia a la baja en dicho delito.

Detenidas, 23 mil 417 personas por delitos de alto impacto

Mientras tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en coordinación con todas las autoridades que forman el Gabinete de Seguridad del 1 de octubre de 2024 al 8 de junio de 2025 se han detenido a 23 mil 417 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 172 toneladas de droga, incautado 12 mil 45 armas de fuego, y se han desarticulado y desmantelado 994 laboratorios clandestinos. Además, como parte del Operativo Frontera Norte, del 5 de febrero se han detenido 4 mil 180 personas, asegurado 3 mil 426 armas de fuego, más de medio millón de cartuchos, 16 mil cargadores y más de 38 toneladas de droga.

En su intervención, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que, en seis meses de la implementación de la estrategia de Atención a las Causas, con la participación de 38 dependencias del Gobierno de México, se han brindado un millón 686 mil 215 atenciones en municipios de nueve entidades.

Plantea Sheinbaum reforma integral en EU que reconozca el papel de migrantes

Ante la incertidumbre que viven miles de migrantes en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su llamado a que se reconozca en ese país la contribución de los trabajadores mexicanos que radican ahí, y se pronunció por una reforma integral para ello.

La mandataria adelantó que, de concretarse un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la próxima reunión de la cumbre del G-7 en Canadá, a la que asistirá cómo invitada, dialogará sobre migración, seguridad y comercio.

“Queremos un acuerdo general sobre temas de seguridad, que ya lo tenemos, que va muy avanzado. Quedó muy claro el tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada; migración, que nosotros sí plantearíamos, ya no sólo personas de otras nacionalidades no lleguen a Estados Unidos de manera integral y humanitaria, sino también lo que significaría el reconocimiento de mexicanos que aportan a Estados Unidos, tiene que ser parte de la agenda, y los temas de comercio que siguen pendientes”.

Al recalcar que “son temas que se tratan de manera bilateral desde que entró la administración Trump”, recordó que mañana recibirá al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con quien también dialogará sobre esos temas.

Consultada sobre la negativa del gobierno de Estados Unidos a sumarse a una estrategia para atender las causas de la migración, dijo que “son dos temas desde mi punto de vista: Uno es disminuir la migración, y eso sólo es posible con atención a las causas, no hay otra forma. La disminución de mexicanos que migran a Estados Unidos en los últimos años tiene que ver con la calidad de vida en nuestro país”. Lo mismo, apuntó, tiene que hacerse en otros países de la región para atender la migración.

Además, sostuvo que mexicanos y latinoamericanos en general de los que la mayoría viven en Estados Unidos desde hace más de diez años, se han integrado a la economía de Estados Unidos desde hace muchos años, y la economía estadounidense “los necesita”.