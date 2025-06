La Casa Blanca acusa a Sheinbaum de involucrarse en el estallido migrante

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Se había salvado. Pero la acusación directa de Kristi Noem, quien estaba a un lado del presidente Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, fue contundente:

“Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles y yo la condeno por eso”, soltó Noem.

Agregó:

“Ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo… la gente tiene derecho a protestar pacíficamente, pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos”, advirtió la secretaria de Seguridad Nacional.

Previamente, hubo un intercambio de comentarios entre el presidente Trump y reporteros que le sirvieron para la ironía contra la Presidenta mexicana.

-Me preguntaba si hubo alguna respuesta a la presidenta mexicana Sheinbaum, quien condenó la violencia. ¿Han tenido contacto con ella?, se le preguntó al presidente.

-“¿Qué dijo?”, preguntó Trump a su equipo…

-Condenó la violencia en Los Ángeles, se le indicó.

– “Sí, yo también”, ironizó.

-¿Y han tenido contacto con ella?, insistió el periodista.

-“Condené la violencia en Los Ángeles, damas y caballeros, pero también la detuve. Y(si él no la hubiera combatido, dijo) eso habría sido una tragedia increíble, estaremos hablando… No sé, tal vez no estaríamos aquí ahora. Habría sido terrible…”

Es en este punto, en que Trump pide a su titular de seguridad responder sobre Claudia Sheinbaum, en que Noem acusa a la mandataria mexicana de alentar las protestas de migrantes en Los Ángeles.

Sheinbaum reacciona: es un malentendido

Claudia Sheinbaum no tardó en reaccionar. Pronto, en sus redes sociales dijo:

“Hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos (Kristi Noem), equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles.

“Le informo que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración del día de ayer donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento”, aclaró la Presidenta.

Y adjuntó una parte de su discurso mañanero de ayer en que pide a los migrantes mexicanos en Los Ángeles no caer en la provocación y evitar la violencia.

“Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará”, subrayó.

Pero lo dicho, dicho está…

La presidenta Sheinbaum ciertamente ha llamado a no acudir a la violencia para protestar por las redadas anti-inmigratorias del gobierno del presidente Donald Trump, sin embargo en la Casa Blanca tienen presente que días antes, el 24 del mes anterior, en un acto público, la presidenta Sheinbaum condenó el proyecto del mandatario estadounidense para aplicar un impuesto del 5% a las remesas de mexicanos y de migrantes de otros países.

En ese acto la Presidenta dijo:

“…porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios, les pediría enviaran cartas, correos electrónicos en sus redes sociales a los senadores de EU, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso (con la aplicación de un impuesto a las remesas) y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México que atienden a los más necesitados…”

El llamado corrió entonces en un video por redes sociales.

A eso es a lo que se refiere, en su condena a Sheinbaum, la secretaria Noem.

Adán Augusto pide prudencia a sus senadores

En razón de bajarle de tono a la irritación que provoca lo de gravar remesas y lo de redadas a migrantes, el líder de la mayoría senatorial de Morena, el tabasqueño Adán Augusto López, pidió a los suyos, y al resto de los mexicanos, no realizar mítines ni marchas anti-Trump.

Ello porque un grupo de senadores de Morena preparaban ir a actos de protesta ante la embajada de EU en México y para hacer pronunciamientos en medios y redes sociales contra el mandatario de EU.

El llamado hizo su efecto y todo bajó de tono…

Peeero no contaba con Noroña

Al único que no pudo contener fue a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien en sus conferencias a medios se burló de la propuesta del senador republicano Eric Schmitt, de aumentar al 15% el gravamen que se tramita en el Senado de EU a remesas de migrantes mexicanos y de todas las nacionalidades.

El legislador republicano -reconocido como de los más radicales dentro del movimiento MAGA (Make America Great Again)- retomó lo dicho por Fernández Noroña y respondió:

“El presidente del Senado mexicano está muy molesto por mi proyecto de ley para cuadruplicar el impuesto a las remesas… se rió de la idea. ¿Adivina qué?: el impuesto a las remesas acaba de subir un 5 por ciento”, dijo a Fernández Noroña.

La iniciativa del senador republicano Eric Schmitt fue apoyada ya por otros senadores republicanos como Chip Roy y Marjorie Taylor Greene.

O sea, Claudia Sheinbaum que tiene el agua al cuello por los embates de Trump, y el país con una caída ya del 12 por ciento en sus remesas junto a una disminución del 6% en sus exportaciones de autos junto a aranceles del 50% en acero y aluminio, y Fernández Noroña con sus sandeces e imprudencias…

Como para jubilarlo y enviarlo en primera clase como a él le gusta a uno de los paraísos de la 4T, como Cuba, Nicaragua o Venezuela… ¿no?

