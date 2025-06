Evanescence lanza “Fight like a girl (feat. K.Flay)”

Una nueva y explosiva colaboración

Primer tema principal de la esperada película del universo John Wick “Ballerina”

Hoy, la banda de rock ganadora del premio GRAMMY® Evanescence y el visionario del alt-rock K.Flay han lanzado su nueva y explosiva canción, “Fight Like A Girl”. (BMG). La canción aparece como el primer título final de Ballerina, la esperada película ambientada en el mundo de John Wick, que se estrena hoy en los cines. Junto con el nuevo lanzamiento, también han compartido un lyric video para la nueva canción.

Coescrita por la cantante de Evanescence Amy Lee, K.Flay, Dylan Eiland, y el compositor de la película Ballerina Tyler Bates, quien también produjo la canción, “Fight Like A Girl” sigue al lanzamiento de la estruendosa canción de Halsey y Amy Lee “Hand That Feeds”, la primera canción original recientemente revelada de la película a principios de mayo.

Impulsada por una energía feroz y desafiante, “Fight Like A Girl” canaliza los temas de la película sobre venganza, resistencia y empoderamiento femenino, reflejando su intensidad adrenalínica y profundidad emocional. Ballerina, protagonizada por Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane y Keanu Reeves, está destinada a electrizar al público con su acción de alto octanaje y sus crudas emociones. Dirigida por Len Wiseman y escrita por Shay Hatten, basándose en los personajes de Derek Kolstad, la película está producida por Basil Iwanyk, Erica Lee y Chad Stahelski.

Situada durante los acontecimientos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum, Ballerina sigue a Eve Macarro (Ana de Armas) que comienza su entrenamiento en las tradiciones asesinas de los Ruska Roma.

Lionsgate presenta, una producción de Thunder Road Films / 87eleven Entertainment.

Evanescence iniciará una serie de actuaciones en directo a finales de otoño, haciendo paradas en My Chemical Romance: The Black Parade tour y el festival Louder Than Life antes de unirse a Metallica en su M72 World Tour.

