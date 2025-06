Jennifer Rojo lanza su nuevo sencillo «Vencer el Silencio»

Con gran evolución y compromiso

Promete conectar con el público a través de su letra y poderosa interpretación

Por Arturo Arellano

La cantante y compositora Jennifer Rojo ha estrenado su más reciente sencillo, «Vencer el Silencio», una canción que promete conectar con el público a través de su emotiva letra y poderosa interpretación. Disponible en plataformas digitales, el tema refleja la evolución artística de Rojo y su compromiso con la música de contenido profundo.

«Vencer el Silencio» es una pieza que aborda la lucha interna contra el miedo y la necesidad de expresarse sin restricciones. La canción combina elementos de pop y balada, creando una atmósfera envolvente que resalta la voz de Jennifer Rojo, de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Muy feliz por cómo está yendo todo, ya hicimos muchas presentaciones con mi fusión de música mexicana y corrido con letras responsables. Es un bonita bendición y casualidad, porque antes de venir a México me senté a componer y le pedí ayuda a Dios, inspírame, que debo hacer. Y empecé a hacer unas barras de corridos tumbados con letra superpoderosa. Me reuní con mi equipo, les mostré lo que trace, y les gustó, que no es algo forzado”.

A esto añade que al hacer corridos “Primero que todo que lo hago como mujer, me viene como anillo al dedo y tengo esa fuerza, empatía, pero también esa dulzura, y aportar en las letras con algo diferente, que haya igualdad. México y España somos hermanos, conectamos con nuestra manera de cantar, es una mezcla, una fusión de ambas culturas que esta gustando mucho. La gente que es fan se sorprende, una güera, una mujer, pero al escucharme dicen ‘la fuerza con la que lo haces nos lleva a creerte’, incluso a gente que no le gusta este género, se sorprende”.

Añade que “Estoy todo el día creando, haciendo música, quiero ir innovando, jugando con ritmos, si hay corrido tumbado, pero también voy a fusionar con otros estilos, si quiero lanzar un álbum, por eso todas las fechas las hemos aguantado para enfocarnos en eso, estén pendientes de mis redes para que se enteren, porque lo que más disfruto es que la gente me vea y escuche esta propuesta”.

Y asegura que México ya está presente en sus composiciones “Cuando me pongo a componer lo hago desde un plan en que pido ayuda para canalizar, por ejemplo, no he ido a Puerto Vallarta, pero me ha salido una canción con las ganas que he tenido de conocer este lugar. A Cancún ya fui y aproveché una discusión con mi pareja para escribir una canción, digo aproveche porque tenemos pocas discusiones, y ahora estamos bien. Cuando estas en España vez Cancún muy lejos, es un sueño idílico ir, entonces me salió la frase ‘Cancún sin tu cuerpo que mal se ve’ y bueno ahora mismo estamos bien, pero salió ese tema”.

Concluyó que “Hago lo que siente mi corazón, intento siempre mirarme a mí misma. Creo que a mí el destino me ha traído, me conecta con México en otro plano, quizá fui de aquí en una vida pasada, lo que siento cuando veo la bandera es inexplicable”.

«Vencer el Silencio» ya está disponible en plataformas de streaming, donde ha comenzado a ganar popularidad entre los oyentes. En YouTube, el tema ha acumulado reproducciones y comentarios positivos, consolidando a Jennifer Rojo como una de las voces emergentes con mayor impacto en la escena musical