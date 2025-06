Macario Martínez continúa con su éxito en la CDMX

Con más de 2 millones de oyentes mensuales

Se presentará el 15 de noviembre en el Lunario Del Auditorio Nacional

Macario cuenta con más de 2 millones de oyentes mensuales en plataformas de streaming.

Después de su debut en el Festival Vive Latino, Macario Martínez ha anunciado su primer concierto en solitario, una oportunidad única para disfrutar de sus canciones en un ambiente más íntimo, el próximo 15 de noviembre en el emblemático escenario del Lunario del Auditorio Nacional.

Macario presentó su primera colaboración junto al aclamado grupo Eslabón Armado con el tema “Esa Noche”.

Macario Martínez, el creador de los éxitos “Sueña Lindo, Corazón” y “¿Qué Somos Hoy?”, rompió las redes sociales al subir su música a TikTok, donde logró llegar a millones de oídos en tan sólo pocas horas. Aunque su proyecto musical-emocional comenzó en 2019 con propuestas del sonido que él denomina como “Huapango Folk Rock”, adquirió sus primeros conocimientos en clases de iniciación artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde tomó lecciones de guitarra y composición.

OCESAFACT: Macario Martínez lanzó un tema inspirado en la serie The Last Of Us, marcando el inicio de la esperada segunda temporada.

El intérprete ha definido su propuesta como “Huapango Folk Rock” por la pasión que tiene en los sonidos tradicionales mexicanos, como el son jarocho y el huapango, donde destacan arreglos de guitarras, jaranas, arpas y violines. Por otro lado, el folk refleja su admiración por artistas como Natalia Lafourcade y Silvana Estrada, mientras que Caifanes, Porter y Zoé, son la inspiración rockera.

Escucha en vivo “Hey Destino”, “Adiós” y “Nuestra Casa en el Mar”, el próximo 15 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Los boletos están disponibles a la venta en las taquillas del inmueble y a través de Ticketmaster.