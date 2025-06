Que Trump urgió a Sheinbaum para que caigan ¡ya! narcopolíticos

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Trascendidos retomados por Reuters y France Press advirtieron ayer que por instrucciones del presidente Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, ha tratado directamente con el fiscal Alejandro Gertz Manero y los secretarios Omar García Harfuch y Juan Ramón de la Fuente -de Seguridad y de Relaciones Exteriores, respectivamente- la necesidad de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abra ¡ya!, procesos contra narcopolíticos que incluso están en su gabinete y entorno partidario y legislativo.

En ese encuentro habrían estado también la Fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como del Tesoro, indicaron los informantes.

Ambas agencias -que cuentan con larga historia periodística del primer nivel y profesionalismo internacional-, solicitaron confirmación de estos hechos sin tener respuesta de ninguna de las partes.

No hubo tampoco ningún desmentido según lo reporta el diario Reforma que reproduce la información.

Desde la experiencia informativa ello significa que el trascendido es cierto. Y que tarde o temprano los hechos lo confirmarán.

Por lo pronto, Reuters afirma haber obtenido esa información de 4 personajes cercanos a las conversaciones aludidas entre Rubio y los mexicanos. Da incluso la fecha del 27 de febrero, en un encuentro en Washington.

La exigencia del secretario de Estado de EU fue de que el gobierno mexicano inicie una investigación y el enjuiciamiento de políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado… y para que los extradite a Estados Unidos.

Desde entonces, Marco Rubio ha evitado visitar a la presidenta Sheinbaum en México.

Por el contrario, en este tiempo, y ante la evidente falta de intención de la presidenta Sheinbaum de actuar en contra de los narcopolíticos mexicanos, en Washington, desde el departamento de Estado, se filtró información al periodista Tim Golden, ex corresponsal de The New York Times en México, y dos veces premio Pulitzer, hoy pluma de Pro Publica, de que el gobierno de Trump había creado un grupo que investigaría la narcopolítica en México y elaboraría su lista de políticos con vínculos con el narco en México.

Ese grupo -se dijo- estaría encabezado por Stephen Miller, asesor en seguridad nacional del presidente Trump.

“La revisión de la corrupción relacionada con el narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a las agencias policiales y a la comunidad de inteligencia de EU sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales”, dice el reporte firmado por Tim Golden.

“La lista incluye a líderes del partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum, varios Gobernadores y figuras políticas cercanas a su predecesor, el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, según informaron los funcionarios estadounidenses que insistieron en mantener el anonimato para poder hablar sobre planes políticos delicados», añade Pro Publica.

Relaciones Exteriores dice que no es cierto

Publicada la información, la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el mando de Juan Ramón de la Fuente afirmó ayer que no existe ninguna solicitud de parte del Gobierno del presidente Donald Trump para que se investigue y procese a narcopolíticos mexicanos.

“Las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos”, indicó la dependencia.

Sheimabum informó al Congreso que va al G7 y envió reformas

La Comisión Permanente recibió ayer el aviso de que la presidenta Claudia Sheinbaum asistirá a la reunión del G7 a realizarse del 16 al 18 de junio en Kananaskis, Canadá

El anuncio fue acompañado por un paquete de iniciativas para expedir la Ley de la Guardia Nacional y reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Se busca modificar además: la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales.

Todo fue enviado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

La oposición pide el cese de Noroña como presidente del Senado

Por considerar que sus constantes desatinos y declaraciones sin sentido han llegado ya a extremos que se convierten en verdaderos peligros para el país, la oposición exigió ayer la remoción de Gerardo Fernández Noroña de la presidencia del Senado.

Fue la senadora panista Lilly Téllez quien encabezó esta iniciativa, que es respaldada prácticamente por toda la oposición y otros muchos sectores de la sociedad, se dijo.

Y la potosina Ruth González cancela reunión clave

En plena tormenta diplomática con Estados Unidos y con la crisis migratoria desbordada, la senadora Ruth González decidió cancelar una reunión clave de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte que ella misma preside, para promoverse como aspirante al gobierno de San Luis Potosí.

La omisión no es menor: mientras el país exige liderazgo y respuestas, la senadora opta por otras prioridades. Así, queda claro que su silla en el Senado pesa menos que su interés local. Este es un momento crucial para México y no asumir responsabilidades en este momento es de suyo grave.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa