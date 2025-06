Prestadores de servicios piden a turistas no cancelar visitas al Caribe

Ante llegada masiva de sargazo

Aseguran que hay playas limpias y atractivas para disfrutar en este verano

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- A medida que el sargazo continúa arribando a las costas de Cancún, prestadores de servicios turísticos han lanzado un llamado a los visitantes para que no cancelen sus planes de viaje. “No dejen de venir, no todo está sucio”, expresan comerciantes y trabajadores del sector, quienes aseguran que aún hay zonas limpias y atractivas para disfrutar del Caribe mexicano.

El fenómeno del sargazo ha afectado la afluencia de turistas en algunas playas de Cancún, con una caída de hasta 80% en la demanda de actividades acuáticas en áreas como Playa Forum. Sin embargo, los prestadores de servicios destacan que el gobierno y la comunidad han intensificado los esfuerzos de limpieza para mitigar el impacto.

El municipio de Benito Juárez, al que pertenece Cancún, ha desplegado barrenadoras, tractores, retroexcavadoras y volquetes para retirar el sargazo de las playas. Además, la Marina ha instalado 7,500 metros de barreras sargaceras en puntos estratégicos como Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual.

Un trabajador que renta jetskis en Playa Forum, señala que la situación ha sido difícil, pero insiste en que aún hay espacios donde los visitantes pueden disfrutar del mar. “Ojalá la gente no deje de venir, no todo está sucio. Hay áreas donde se puede nadar sin problema, pero muchos ven la parte afectada y no buscan lo más limpio”, comenta.

Por otro lado, algunos turistas han expresado su decepción al encontrar playas con acumulaciones de sargazo. Víctor Carmona, visitante de Tijuana, Baja California, relató que su familia decidió retirarse tras notar el olor y la presencia de algas en el agua.

Las autoridades locales han reconocido que el problema del sargazo es un desafío constante, pero aseguran que seguirán implementando estrategias para minimizar su impacto en el turismo. Se espera que en los próximos días se recolecten 77 toneladas adicionales de sargazo, sumando un total de 4,230 toneladas en lo que va del año.

Mientras tanto, los prestadores de servicios turísticos continúan promoviendo la idea de que Cancún sigue siendo un destino atractivo, con playas que, pese al sargazo, aún ofrecen experiencias inolvidables. La comunidad espera que los visitantes confíen en los esfuerzos de limpieza y sigan disfrutando del Caribe mexicano.

Impulsan preservación de patrimonio gastronómico

Con el objetivo de salvaguardar la riqueza culinaria del estado, el Comité de Fomento a la Gastronomía de Quintana Roo ha lanzado una convocatoria dirigida a cocineros tradicionales para obtener una certificación en cocina regional. Esta iniciativa busca fortalecer la identidad gastronómica del estado y garantizar la continuidad de sus recetas ancestrales.

El programa de certificación está abierto a hombres y mujeres nacidos en Quintana Roo que residan en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Los aspirantes deben ser descendientes directos de cocineros tradicionales y demostrar experiencia en la preparación de platillos típicos de la región.

Para obtener la certificación, los participantes deberán:

– Presentar una receta tradicional con historia familiar, incluyendo ingredientes, técnicas y contexto cultural.

– Formar parte del Directorio de Expertos en gastronomía regional.

– Asistir a todas las sesiones presenciales del proceso de certificación.

– Firmar una carta compromiso para cumplir con las actividades previas, durante y posteriores al programa.

El proyecto busca profesionalizar y visibilizar la cocina tradicional quintanarroense, promoviendo su transmisión generacional y su integración en el ámbito turístico y cultural. Además, se pretende posicionar a Quintana Roo como un referente gastronómico a nivel nacional e internacional, impulsando proyectos de cocineros tradicionales en el sector productivo.

La certificación también contribuirá a la sustentabilidad del ámbito gastronómico, fomentando la creación de redes corporativas entre portadores del conocimiento culinario y fortaleciendo la identidad cultural del estado.

La convocatoria está disponible en la página web y redes sociales de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y del Comité de Fomento a la Gastronomía. La fecha límite para el registro es el 29 de junio, mientras que la certificación se llevará a cabo el 3 de julio en Playa del Carmen, con sede por definir. El comité revisará cada una de las postulaciones y dará respuesta el 30 de junio, asegurando que los seleccionados cumplan con los requisitos establecidos para preservar y difundir la gastronomía tradicional quintanarroense.