Con una voz que mezcla la nostalgia del bolero con la sensibilidad del pop contemporáneo, el cantautor mexicano Adán Sámano ha relanzado su sencillo “Infinito Amor”, tema que da pie a celebrar todos los papás latinos en su día, y que resuena entre sus seguidores más fieles y nuevos oyentes por igual.

“Infinito Amor” es una composición de Adán Sámano y Samuel Nallar, y se presenta como una balada íntima que explora la permanencia del amor más allá del tiempo y la distancia. Con arreglos suaves y una interpretación cargada de emoción, la canción se convierte en una declaración de afecto que trasciende lo efímero.

En entrevista nos contó “Hay varias cosas en este re lanzamiento, primero es que quiero resaltar el día del padre, porque siempre se festeja mucho a las madres, pero los papás están olvidados, queremos celebrarlos, esta fecha debe ser igual de importante que e l0 de mayo. La canción habla de este amor entre un padre y una hija en este caso, porque se la compuse a la mía, es una letra que nos invita a entender esta conexión y lo que siempre queremos para los hijos que es lo mejor, verlos crecer sanos y bien”.

La canción le ha gustado mucho a la gente, asegura “he visto llorando a las personas, me escriben y me dicen que les mueve las fibras, los sentimientos, esos que de pronto están ocultos sobre todo en los hombres, pero hay que entender que podemos manifestar este amor, estos valores que ahora debemos transmitir a los hijos”.

Recordó que la canción primeramente fue una tarea de su hija “me dijo que le encargaron una poesía de 10 estrofas, me pidió ayuda, y me puse a componer la letra como un poema, después me reúno con mi amigo Samuel Nallar y hacemos la música. Cuando le entrego a mi hija la poesía fue como que todos nos pusimos a llorar, porque lo que está ahí son mis sentimientos, ella se sintió muy bonito y está contenta”.

Aclaró que Infinito amor “retoma un segundo aire, fue lanzado hace unos años y tiene cierta fuerza en diferentes plataformas, pero actualmente en TikTok está de moda que la gente agarra canciones y hace videos, y esta canción precisamente está sirviendo para eso, en estas fechas del Día del padre, para que les hagan videos a sus hijos”.

Adelantó que el 14 de agosto se presentará en concierto en el Lunario del Auditorio Nacional “el show lleva el nombre de Infinito Amor, escucharemos la canción con una banda espectacular, dirigida por José Fortanell Manzanero, sobrino de Armando Manzanero, que es mi director musical. Haremos un repertorio basado en esta canción, con otros de diferentes cantautores. Tendremos varios invitados como Citlali Núñez, esperamos se sume el maestro Fato y Miguel Luna que son grandes compositores”.

Describió que en sus shows “Al principio hacíamos baladas, pop, pero hemos ido evolucionando y ahora hacemos una combinación de diferentes ritmos, balada, salsa, bachata, regional mexicano y hasta disco, el último concierto se llamó sin restricciones, y justo de eso se trata, de no encasillarnos, tener una paleta de colores amplios para la gente, con letras de amor y romanticismo, pero también para bailar. Ahora en el lunario tendremos algo similar con mucha versatilidad”.

El plan también es hacer duetos, algunos popurrís con canciones de los invitados, “pienso una sección donde estén tres o cuatro compositores con quienes hagamos medleys de sus canciones e interpretarlas ahí. Porque son canciones que de pronto son famosas en otros artistas, pero queremos que la gente sepa quién es el creador de cada canción”.

