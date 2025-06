Centro AMA: Un faro de aprendizaje y dignidad para la vejez en Tlalnepantla

Inaugurado en febrero de 2025

No es una casa de día, sino un modelo educativo que apuesta por la dignificación

Por Arturo Arellano

En el corazón de Bosques de México, Tlalnepantla de Baz, ha surgido un espacio que redefine el concepto de envejecimiento: el Centro AMA (Adultos Mayores Aprendiendo). Inaugurado en febrero de 2025, este centro no es una casa de día convencional, sino un modelo educativo pionero en México que apuesta por el aprendizaje continuo, el bienestar integral y la dignificación de la vejez.

El Centro AMA fue concebido bajo un enfoque gerontológico, es decir, una pedagogía adaptada a las necesidades, ritmos y capacidades de las personas mayores. Su presidenta, Denisse Ugalde Alegría, lo define como “un espacio con mucho amor, donde el aprendizaje no es vertical, sino horizontal: aquí los adultos mayores no solo aprenden, también enseñan”.

Denisse Ugalde (presidenta del consejo directivo) del centro AMA Adultos Mayores Aprendiendo) explicó en entrevista que se trata de un espacio diseñado para el adulto mayor con clases, cursos talleres y diversas actividades recreativas y aprendizaje, con el fin de motivarlo a seguir adelante y no permitirle decaer y donde su mejor momento está por llegar.

“No olvidamos el enfoque asistencialista, pero debemos empoderarlos, impulsar su calidad de vida, su autonomía, entonces surge este enfoque preventivo, para esas personas que quieren seguir activas y aportando a la sociedad, aprendiendo, ese es el eje rector del centro. Somos una escuela no una casa de día, ni asilo, vienen a aprender cosas nuevas, y a enseñarnos también mucho de lo que ellos han aprendido a lo largo de sus vidas”.

A esto añade que “Trabajamos a partir de 5 áreas de conocimiento y dentro de esto varias materias que son más de 14, incluyendo manejo de celular y computadora, inglés, historia de la música mexicana, canto, educación física, yoga, baile de salón y en otra programación neurolingüística”.

La educación como eje central

A diferencia de otros espacios recreativos, AMA coloca la educación como eje central. Su oferta incluye 18 materias distribuidas en cinco áreas clave:

-Tecnología: computación básica, herramientas digitales.

-Idiomas: inglés y portugués.

-Humanidades: historia, club de lectura, cine club, pintura, apreciación del arte.

-Activación física: yoga, baile, taichí, expresión corporal.

-Salud y bienestar emocional: inteligencia emocional, autoestima, comunicación generativa, eneagrama.

Con lo anterior, asegura que “impactamos en las esferas del adulto mayor en lo emocional, físico, mental y cognitivo, abonamos a su bienestar. Al ser un enfoque especializado a adultos mayores, nuestro personal está capacitado en la enseñanza que no puede ser igual a la de un niño o un joven, aquí respetamos el tiempo de cada uno, sus procesos y con una enorme empatía, que son valores que surgen en nuestro modelo educativo”.

Una nueva narrativa sobre la vejez

Aunado a lo anterior, ofrecen servicios integrales de psicoterapia, tanatología, medicina alternativa y organizan eventos recreativos como tardeadas que vienen a complementar este esparcimiento y aprendizaje del adulto mayor “todo está diseñado para fortalecer la autoestima, fomentar la interacción social y combatir el aislamiento, uno de los grandes retos de la vejez” aseveró Ugalde.

Cabe destacar que, en el caso de las actividades recreativas, son abiertas para todas las personas “aceptamos desde los 55 años de edad, porque hay mucha gente que ya está jubilada y pensionada, pero quieren seguir activos, entonces aquí, estamos abiertos para ellos, y tenemos alumnos desde esa edad, hasta más de noventa años”.

Entre otros casos de éxito, “Nos llama la atención el de una alumna que vive muy cerca de centro AMA y tiene un problema de salud importante, no salía, no convivía con la gente, y ahora ha cambiado, pasó de ser una persona introvertida a una extrovertida, llega con mucho gusto y mejoró su salud, eses es el impacto que queremos tener en todos nuestros alumnos”.

En materia de costos, nos contó “Somos una empresa social, buscamos equilibrio entre sostenibilidad financiera e impacto social, por eso nuestras cuotas son accesibles, son por materia, desde 400 pesos al mes y contamos con algunos paquetes, dependiendo el número de materias que tomen. Hay para todos los presupuestos.

Más allá del aula: comunidad, salud y propósito

Y aclaró que no se otorgan títulos ni certificados. El objetivo es el placer de aprender, sin tareas ni evaluaciones, en un entorno donde la curiosidad y la experiencia se entrelazan “Nuestro plan es cuatrimestral y son materias que se imparten una vez a la semana o dos veces, las más complejas son dos veces a la semana. Duran dos horas, no hacemos exámenes, no damos títulos, es educación no formal, porque la mayoría de nuestros estudiantes ya son profesionistas y aquí se trata de crecer con la experiencia. Les va a cambiar la vida”.

Ubicado en Av. del Río 25, Bosques de México, Tlalnepantla de Baz, el centro invita a personas mayores de 55 años a sumarse a esta comunidad vibrante, donde cada día es una oportunidad para reinventarse.

AMA no solo educa: transforma. Cambia la narrativa de la vejez como etapa de dependencia por una de plenitud, autonomía y crecimiento. En palabras de su presidenta: “Es momento de construir un futuro donde todas las generaciones puedan aspirar a envejecer con dignidad”.