Candidatos anticipados

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Hace muchos años, Fidel Velázquez, eterno dirigente de la CTM, la poderosa central obrera del PRI, lanzó una sentencia “el que se mueve no sale en la foto”.

Así se estilaba en el viejo régimen instaurado por el tricolor y se hacía respetar.

Un ejemplo de ello fue el destape de Manuel Carbonell de la Hoz, quien en los lejanos 70 fue postulado como candidato del PRI al gobierno de Veracruz, lo que motivó que el dirigente nacional del PRI, Jesús Reyes Heroles, dijera unas palabras que calaron fuerte y dieron un vuelco a la decisión: “Como veracruzano yo no he votado por él”, dijo de manera lacónica el tuxpeño.

Finalmente, el entonces secretario del Trabajo, Rafael Hernández Ochoa, fue el ungido por la dirigencia nacional del tricolor.

Esa situación dio un giro a la vida política nacional, porque permitió el crecimiento de un político joven en aquel entonces que luego se convirtió en una celebridad política: Porfirio Muñoz Ledo, a la sazón subsecretario del Trabajo.

La historia de Carbonell de la Hoz se convirtió en una lección de política y corroboró la sentencia de Fidel Velázquez.

Sin embargo, en los tiempos actuales se vale moverse en la foto, es más es necesario para ser tomados en cuenta en los distintos tipos de sucesión que se juegan en el país.

Como siempre, el partido en el poder es el que más atrae por la cantidad de prospectos que tiene para las 16 gubernaturas que estarán en juego en 2027 y los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional asoman la cabeza para medir sus posibilidades.

Dentro de Morena están los que son populares en sus entidades, los que son rechazados, los que creen que el partido los postulará, simplemente por nombre y los que vienen trabajando una eventual candidatura. Algunos hacen presencia en las respectivas entidades que aspiran a gobernar. Otros más se mueven en las esferas del poder. Hay quienes confían en que ya tienen amarrada la nominación y prefieren no realizar trabajo alguno, a la espera de los tiempos y también están los que difunden la especie de que se las deben y campechanamente se sientan a esperar el momento decisivo.

Sólo como recordatorio para ellos, es que las cosas ya no son como antes y ahora serás equitativo el reparto de candidaturas con ocho dedicadas a las mujeres y otro tanto igual a los hombres.

En cuestión de cultura, las cosas no pintan bien en Morena. El youtuber MrBeast grabó un video en la zona maya de Campeche y Yucatán, lo que provocó reacciones contrarias y protestas de distinto nivel; varios museos de la CDMX cerraron por no contar con guardias de seguridad; el anuncio de la construcción de un museo para la cultura olmeca en Tabasco (ya existe uno) generó protestas y en Nayarit jóvenes, artistas, amas de casa y población en general, impidieron el derrumbe del Centro Cultura en Tepic, cuyo terreno no se sabe a que será destinado… Anesma 8.4 se llama un ambicioso proyecto de televisión que terminó en tragedia, cuando la delegación Álvaro Obregón clausuró sus instalaciones por un percance ocurrido en el que los cuatro integrantes de Garra Norteña, un grupo musical, se desplomaron en un montacargas, con lesiones menores de algunos de los que viajaban en ese elevador. La frecuencia del canal pertenece a El Heraldo de México y la renta al proyecto mencionado.

ramozurita44@hotmail.com

Ramonzurita44@gmail.com