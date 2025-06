Descartan presencia del “barrenador” en la carne que se utiliza en restaurantes

Desmentido de autoridades y empresarios

Que es una hipótesis infundada, pues la larva no puede desarrollarse en carne procesada

Cancún.- Ante la creciente preocupación generada por rumores sobre la posible presencia del gusano barrenador en carne utilizada en restaurantes de Quintana Roo, autoridades estatales y representantes del sector restaurantero han salido al paso para desmentir categóricamente esta hipótesis, calificándola como infundada y carente de sustento científico.

El gusano barrenador, conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax, es una larva que se alimenta exclusivamente de tejido vivo y caliente, lo que significa que no puede sobrevivir ni desarrollarse en carne muerta o procesada. Así lo explicó Jorge Aguilar, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), quien subrayó que este parásito no representa un riesgo para el consumo humano, ya que no prospera en productos cárnicos destinados al mercado alimentario.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Quintana Roo, aseguró que el 95% de la carne utilizada en los restaurantes del estado proviene del norte y centro del país o es importada, lo que reduce significativamente cualquier posibilidad de contaminación. “La mayoría de los cortes que se sirven en Cancún y la Riviera Maya son de alta calidad y pasan por estrictos controles sanitarios. Es prácticamente imposible que estén contaminados con este tipo de parásito”, afirmó.

Además, destacó que no se ha recibido ningún reporte oficial de restaurantes afectados por esta problemática, y que los establecimientos afiliados a la Canirac mantienen protocolos rigurosos de higiene y trazabilidad.

Hasta la semana pasada, se habían registrado 33 casos de ganado infectado con el gusano barrenador en los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, así como un caso aislado en un perro en Tulum. Todos los casos corresponden a animales vivos y han sido atendidos mediante un plan de contención coordinado entre Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Las autoridades estatales y los representantes del sector restaurantero hicieron un llamado a la ciudadanía a no difundir información no verificada y a mantener la confianza en los productos cárnicos que se comercializan en establecimientos formales. “El consumo de carne en restaurantes de Quintana Roo es seguro. No hay evidencia científica ni sanitaria que respalde los rumores que circulan en redes sociales”, concluyó Villarreal Zapata.

Playa del Carmen libre del gusano

Mientras el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) se expande por diversas regiones del sur-sureste mexicano, los productores pecuarios de Playa del Carmen han logrado contener su avance. Hasta el momento, más de 900 cabezas de ganado en el municipio se mantienen libres de infestación, gracias a una estrategia basada en aislamiento, capacitación y control sanitario.

Eusebio Miranda Sánchez, presidente de la Asociación Ganadera Local, explicó que el hato ganadero ha sido estrictamente aislado para evitar contacto con animales provenientes de otras entidades. “No estamos movilizando ganado de un estado a otro. Aquí lo mantenemos controlado para evitar que llegue algún animal infectado”, afirmó.

La mayoría del ganado se encuentra en rancherías del norte del municipio, como Vida y Esperanza y Santa Cecilia, donde se ha reforzado la vigilancia sanitaria.

Al menos 40 ganaderos han recibido capacitación especializada en los últimos días, con orientación sobre medicamentos, tratamiento de heridas y medidas de bioseguridad. “Nos quedó claro que el gusano ataca a través de heridas abiertas. Por eso estamos cuidando que nuestros animales no tengan lesiones”, detalló Miranda Sánchez.

Estas acciones se enmarcan en una estrategia nacional impulsada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que incluye control de movilidad pecuaria, vigilancia epidemiológica y atención oportuna de casos sospechosos.

El gusano barrenador representa una grave amenaza sanitaria y económica. Sus larvas se alimentan del tejido vivo de mamíferos, provocando lesiones severas que pueden derivar en la muerte del animal si no se atienden a tiempo. Aunque en Playa del Carmen no se han registrado casos, en otras zonas de Quintana Roo —como Bacalar y Othón P. Blanco— ya se han confirmado decenas de contagios.

A pesar del riesgo, los ganaderos locales mantienen una actitud proactiva. “No estamos alarmados, pero sí ocupados. Sabemos lo que hay que hacer y lo estamos haciendo”, concluyó Miranda Sánchez.