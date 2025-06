En Q. Roo no toleramos ningún tipo de violencia contra mujeres: Mara Lezama

“ Todo el peso de la ley contra sujeto abusador”

Condena enérgicamente la agresión con ácido hacia una mujer en Cancún

Chetumal.- “En Quintana Roo no toleramos actos de violencia, menos hacia las mujeres y la agresión cruel y cobarde en contra de una mujer que fue atacada con ácido es inaceptable”, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al referirse a la detención de Jorge Alberto “N”.

La agresión ocurrió el pasado jueves sobre la Avenida Tulum a la altura de la calle Flamboyán, en Cancún.

Al dirigirse al pueblo quintanarroense afirmó que se actuará con todo el peso de la ley. “Les informo y confirmo que ha sido detenido” dijo la gobernadora.

Mara Lezama fue clara y contundente: “quiero dejar absolutamente claro que como gobernadora no permitiré que estos hechos queden impunes. Me he comunicado con el fiscal y he solicitado, respetuosa pero firmemente, que la investigación sea exhaustiva y con celeridad”.

Añadió que cualquier persona que vulnere los derechos y la seguridad de otra enfrentará consecuencias severas.

Mara Lezama reconoció a las instituciones de salud por la atención inmediata a la víctima, quién se encuentra estable. “A todas las mujeres les reitero que no están solas. Aquí no hay espacio para la violencia machista, aquí se protege la vida de todas las mujeres” aseveró la titular del Ejecutivo estatal.

Primaria “Efraín Santana Sánchez” de Cancún ya tiene domo

Cancún.- En medio de un ambiente festivo y lleno de algarabía, la gobernadora, Mara Lezama Espinosa inauguró el domo de la Escuela Primaria “Efraín Santana Sánchez”, ubicada en Cancún, en un acto que también incluyó la Firma del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

A los 520 alumnos reunidos debajo del domo recién inaugurados, Mara Lezama explicó que se hizo porque las niñas y los niños se lo pidieron y este gobierno humanista con corazón feminista los escucha, pero también porque se lo merecen y para que estén bien.

“Queremos que ustedes sean felices, que si tienen una tristeza lo digan, a papá, a mamá, a las y los maestros, porque los queremos muchísimo y para que esa tristeza se vaya, porque tienen derecho a una vida feliz” les pidió Mara Lezama.

Pero también los exhortó a alejarse de las conductas autodestructivas, de aquello que las lastima y les hace mal. A cambio, la Gobernadora les ofreció seguir trabajando, combatiendo la corrupción para que el dinero del pueblo sirva para construir más domos, 1,109 en total, en otras escuelas.

Esta obra representa mucho más que una estructura: es un acto de justicia social para una comunidad escolar que durante más de dos décadas esperó un espacio digno donde niñas y niños pudieran realizar sus actividades físicas, cívicas y culturales protegidos del sol y la lluvia.

La construcción del domo forma parte de los 1,109 domos proyectados en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, y refleja la voluntad de transformar la infraestructura educativa como base del desarrollo social y humano. La inversión de más de 3 millones 300 mil pesos beneficiará directamente a 520 estudiantes, quienes ahora podrán aprender, jugar y crecer en condiciones más seguras y dignas.

La obra fue ejecutada por la Secretaría de Obras Públicas, con el objetivo de cerrar brechas de desigualdad que históricamente han afectado a la niñez de las comunidades escolares.

De los 520 alumnos beneficiados, 336 pertenecen al turno matutino (158 niñas y 178 niños) y 184 al turno vespertino (90 niñas y 94 niños), quienes por años realizaron sus actividades a la intemperie, expuestos a las inclemencias del clima.