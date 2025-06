Espanto, memoria y justicia en la nueva novela de Clyo Mendoza

Con el estímulo de Jóvenes Creadores generación 2024-2025

El proyecto entrelaza leyendas orales con temas de violencia de género

En Oaxaca, la escritora Clyo Huitzilin Mendoza Herrera desarrolla una novela de 180 páginas que recupera y transforma dos historias de espantos pertenecientes a la tradición oral de los Valles Centrales y la Mixteca. El proyecto fue elegido en la convocatoria Jóvenes Creadores generación 2024-2025, que impulsa el Sistema Creación, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

«El corazón del relato es un espanto, la historia de una mujer que asusta, que castiga a hombres que han sido malos con sus familias», explica en entrevista la escritora. Inspirada en figuras como la Matlazihuatl o La Llorona, su personaje principal, María Sánchez, actúa como una especie de justiciera que, lejos de matar o desaparecer a sus víctimas, las convierte en mujeres, como símbolo de la pérdida del poder asociado a la genitalidad masculina.

De acuerdo con Mendoza, la narración se articula en una estructura temporal no lineal, en la que pasado, presente y futuro se entrelazan, al estilo de la cosmovisión de los pueblos originarios.

«Tiene que suceder en un futuro, pero no uno lineal. El pasado no está atrás, el presente no es ahora y el futuro no está adelante. En esta historia, el espanto reaparece en un tiempo en que sus hijos ya tienen la edad que él tenía cuando desapareció», comenta la autora.

Historias de justicia

Sobre los retos de traducir la oralidad al lenguaje literario, Mendoza aclara que no se trata de una transcripción, sino de generar la misma emoción que las historias contadas por abuelas y abuelos. «No busco replicarlas, sino provocar esa sensación de justicia que va más allá del sistema legal. Esa emoción es mi guía. Y claro, también hay mucha investigación: leo antropología, etnografía antigua y exploro las relaciones entre oralidad, territorio y género».

Mendoza, autora de la novela Furia (2021), ganadora del Premio Primera Novela 2022, considera que su nueva obra mantiene las mismas obsesiones temáticas –violencia, justicia y genealogías femeninas– desde otra mirada. «Creo que la maternidad me dio otra perspectiva. Son los mismos temas, pero con nuevas rutas narrativas”.

Actualmente, Mendoza se encuentra en una etapa que define como el “clímax del proceso creativo”, en el que los personajes han cobrado identidad y autonomía dentro de la narrativa. “Estoy en ese punto donde los personajes ya tienen voluntad propia; algunos que iban a ser protagonistas desaparecieron y otros, que parecían secundarios, ahora exigen persistir”, explica. El proceso creativo, agrega, se encuentra en plena evolución, además, requiere relecturas, visitas a los lugares que inspiraron la historia y un tiempo vital propicio para escribir.

La escritora subraya la importancia del apoyo institucional para el desarrollo del proyecto: «Soy madre y escribir mientras materno no sería posible sin este tipo de becas. Me permite tener tranquilidad, comprar libros, acceder a materiales. Una beca hace que sientas que estás trabajando, que puedes tener tiempo para escribir en una sociedad que muchas veces considera eso como perder el tiempo», afirma.

Aunque la novela todavía no tiene nombre, la autora ve que su futuro podría estar en el audiovisual: «Me encantaría que fuera llevada al cine o al teatro, creo que podría ser una gran adaptación».

Para conocer más sobre el proceso y las obras de Clyo Huitzilin Mendoza Herrera, se pueden consultar sus redes sociales en Instagram instagram.com/buena.bestia/ y Facebook facebook.com/clyomendoza