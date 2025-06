Los Tristes Tigres celebran con “Lo que queda de nosotros”

En el 20 aniversario de la compañía

Exitoso estreno en el Teatro Ofelia donde se presentarán los sábados a las 13:00 horas

Lo que queda de nosotros es una obra de teatro infantil que regresa a cartelera y ahora para celebrar los 20 años de Los Tristes Tigres, quienes se presentarán en el Teatro Ofelia los sábados a las 13:00 horas.

Esta es la historia de Nata, una adolescente que, tras la muerte de su padre, decide cortar todo lazo emocional, abandonando a su perro Toto en un parque. Lo que ella ignora es que Toto, atropellado esa misma noche y ahora con una pata menos, emprenderá un épico viaje de regreso a casa. Mientras tanto, Nata atraviesa su propio camino interior: el duelo, el miedo, la soledad y, finalmente, la esperanza.

Con Los Tristes Tigres, el público verá algo distinto, el elenco queda formado por Fátima Favela y Carla Adell quienes alternarán funciones en el papel de Nata, mientras que, Mario Alberto Monroy y Luis Rodríguez “El Guana” son Toto, y la dirección está a cargo de Adrián Vázquez.

Platicando con Carla Adell nos contó como llegó a este proyecto “es un proyecto que llego porque Guillermo me invitó a leer la obra, llegue sin saber nada, pero en cuanto lo leí me quedé muy enamorada de Nata, ha sido muy bonito y con una construcción de personaje en dúo, pues cada que veo ensayar a Fátima me alimenta con algo nuevo y creo que pasa al revés”.

La conexión entre Carla Adell y Nata fue tanta que “yo me veo reflejada a como era de adolescente, hay algo de mi en este personaje, además de que cuando la leí también estaba pasando un duelo, creo por eso pude conectar más. Pero sin duda Nata es más parecida a Adrián y eso también es bonito”.

Siempre se aprende algo nuevo y la actriz de esta obra aprendió a “hablar más lento, lo he aprendido poco a poco y también gracias a Adrián, me ayudó y ahora he descubierto la belleza de la pausa y es que creo que nos movemos con tanta prisa que hasta hablamos rapidísimo, aprendí a disfrutar el camino”.

Los retos siempre están presentes y el reto al que se enfrenta Carla Adell con este papel es más bien que “hacer teatro en México es muy complicado, pero también creo que es muy bonito el trabajo interno, pues todos los ensayos previos es algo que se suma, el mayor reto es la paciencia, descubriendo la belleza del teatro que se va armando poco a poco”.

Uno de los grandes mensajes que deja Nata es “aprender a ser amados, aprender a amar y ser amados, hablamos mucho de eso pero, debemos aprender a recibir el amor ser conscientes de hacer, nos cuesta que nos amen y justo Nata va cediendo, me encantaría que todos vieran que cada quien tiene un proceso y puede vivir lo que está pasando pero eso no significa que debes cerrarte a los demás”.

Para terminar, nos recomienda esta obra pues “esta es una obra como dolorosa pero necesaria, no se pierdan esta temporada de celebración” concluyó.

Los boletos ya están disponibles en la taquilla del teatro o a través del sistema Ticketmaster.

Lo que queda de nosotros es una obra de teatro infantil que regresa a cartelera y ahora para celebrar los 20 años de Los Tristes Tigres, quienes se presentarán en el Teatro Ofelia los sábados a las 13:00 horas.