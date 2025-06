Juan Lucas Martín presenta “La Opulencia de Dios”

En Guadalajara y la Ciudad de México

Un curso para transformar creencias y reconectar con la plenitud

Por Arturo Arellano

Con un enfoque que entrelaza espiritualidad, psicología y transformación personal, el terapeuta y conferencista Juan Lucas Martín presentará su nuevo curso presencial titulado “La Opulencia de Dios”, una experiencia diseñada para liberar creencias limitantes y reconectar con la abundancia interior. El curso se llevará a cabo el 17 de junio en el Teatro Galerías de Guadalajara y el 21 de junio en la Ciudad de México, en el Auditorio BB.

La propuesta de Martín busca ofrecer herramientas prácticas para quienes desean romper con patrones de escasez emocional, espiritual o económica. A través de ejercicios de introspección, visualización y reflexión guiada, el curso invita a los asistentes a soltar la culpa aprendida, aliviar cargas emocionales y reconectar con su dimensión espiritual como vía para alcanzar una vida más plena de lo cual nos platicó en entrevista.

“La Opulencia de Dios es un curso breve y completo, que recordarás para siempre. Información que puede dar un giro completo a tu vida. Donde incorporarás como hábito dos herramientas prácticas de psicología, en unión con la parte espiritual, de un valor intangible. Para recordar lo que tu alma sabía. Para que puedas aliviar carga que te limitaba, y generar la prosperidad que tanto anhelas. Para así sentir la libertad que habías perdido” dijo.

Añade que “Las personas van a prender a conectar con su parte espiritual independiente de la religión, con técnicas auto aplicables para quitar el miedo, la culpa entre otras cosas. Soy psicólogo clínico, trato el estrés postraumático y trastorno de ansiedad; con efectos positivos en la meditación, y hace 19 años me dedico a enseñar esto a las personas. A través de los años de observación en consultorio y en cursos. He detectado que la problemática de las personas siempre viene de traumas no resueltos, experiencias no resueltas, que no sanaron, ansiedad, miedo, fobias, rencor, no perdonar, todo eso crea problemas de sufrimiento. A lo largo de este recorrido les enseño técnicas auto aplicables fáciles y efectivas para quien lo necesite”.

Con testimonios de todo tipo, destaca “todos los días leo de la gente que ha podido desde sanar una fobia, salir de depresión, perdonar cosas imperdonables, relacionarse con personas que se habían distanciado, entre otros logros. Y en esto es fundamental la parte espiritual, porque si no puede haber un gran vacío, hay gente que supera con cosas psicológicas, pero tienen un vacío al no tener espiritualidad lo que te puede llevar de regreso a la depresión, a las adicciones, es muy importante ser espiritual y no digo religioso. Ser espiritual es la conexión con algo superior intangible”.

Y concluye que “No es para ninguna persona en particular, es para que todos puedan avanzar y superar las creencias limitantes, y poder evolucionar. Las personas sanan cosas emocionales y empiezan a practicar y generar regeneración, se sanan hasta de cosas físicas. Porque el estrés crónico enferma el cuerpo, genera problemas cardiacos, digestivos, diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes, incluso algunas muy graves. Pero con las herramientas que les brindaré, las meditaciones y técnicas gratuitas van a poder salir adelante”.

“La Opulencia de Dios” no es una conferencia convencional, sino una experiencia inmersiva que puede marcar un antes y un después en el camino personal de cada asistente. La actividad no incluye alimentos ni hospedaje, y no se realizarán reembolsos por cancelaciones.

Para más información sobre inscripciones y detalles logísticos, se puede consultar la página oficial del evento en Wellness Booker o visitar el sitio web del conferencista juanlucasmartin.com.

El miedo a no tener o a perder lo que tienes puede agotarte. La culpa aprendida, puede apagarte, sin poder disfrutar la vida. Las creencias aprendidas manejan tu vida, aunque no seas consciente de ello.