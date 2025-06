Las “puertas del infierno” se abrirán para sionistas, amenaza Teherán a Israel

Respuesta de Irán a Operación León Naciente

Donald Trump advierte al gobierno iraní de ataques israelíes “aún más brutales”

El nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohammad Pakpur, advirtió que “las puertas del infierno se abrirán pronto para los sionistas”, en sus primeras declaraciones como nuevo responsable del cuerpo militar de élite tras el asesinato de su predecesor.

“Las puertas del infierno se abrirán pronto para los sionistas”, dijo Pakpur en una carta dirigida al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, informaron medios iraníes.

Pakpour sustituye al frente del cuerpo militar de élite al general Hossein Salami, asesinado en los ataques que Israel lanzó la madrugada del viernes contra infraestructuras nucleares y castrenses iraníes.

“El régimen sionista de Israel y sus aliados regionales e internacionales recibirán sin duda una respuesta proporcionada y decisiva en el momento y lugar apropiados de nuestra elección”, dijo la organización castrense en un comunicado.

En esos bombardeos contra un centenar de objetivos iraníes además de Salamí murió el jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, el general Amir Ali Hajizadeh y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí, entre otros cargos militares.

Jameneí nombró a Pakpour comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y al general Abdorrahim Musaví como nuevo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

En los ataques murieron además unas 70 personas y más 300 resultaron heridas, según datos proporcionados por la agencia Fars que no han sido confirmados por las autoridades.

Entre los objetivos se encuentra la principal planta de enriquecimiento de uranio iraní, Natanz, según confirmó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes atacaron numerosas zonas residenciales en Teherán. Jameneí condenó los ataques y prometió venganza.

“Con este crimen, el régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso, y sin duda lo recibirá”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en su página web.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, prometió una “poderosa respuesta” a Israel.

”La nación iraní y las autoridades del país no permanecerán en silencio ante este crimen, y la legítima y poderosa respuesta de la República Islámica de Irán hará que el enemigo se arrepienta de su insensata acción”, dijo Pezeshkian en un discurso televisado.

Irán responde a los continuos ataques de Israel

Mientras tanto, en la madrugada del viernes, Israel había iniciado la llamada Operación León Naciente, con la que está atacando instalaciones nucleares y otros objetivos militares en Irán, y en la que han muerto figuras clave de las Fuerzas Armadas iraníes y científicos destacados del programa nuclear de Teherán.

«Hace unos momentos, con el lanzamiento de cientos de misiles balísticos de diversa índole hacia los territorios ocupados, ha comenzado la operación de respuesta decisiva al brutal ataque del régimen sionista», informó la agencia de noticias oficial iraní IRNA en la noche del viernes.

Teherán había respondido inicialmente a los ataques de Israel con el envío de 100 drones hacia territorio israelí, que en su mayoría fueron interceptados.

En la noche del viernes, mientras la población civil se resguardaba en refugios, se vieron decenas de proyectiles sobrevolando el cielo de la ciudad israelí de Tel Aviv y se escucharon algunas explosiones.

Trump advierte a Irán de ataques israelíes “aún más brutales”

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Irán de la posibilidad de «ataques más brutales» por parte de Israel si no acepta un acuerdo para detener su programa nuclear.

Las declaraciones del mandatario ocurren luego de que la madrugada del viernes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron múltiples instalaciones nucleares y objetivos militares en suelo iraní.

Teherán respondió con el envío de 100 drones, muchos de los cuales fueron interceptados por Israel. Más temprano, EU había negado estar involucrado en la ofensiva.

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo estaban a punto de entrar en su sexta ronda el domingo.

Trump comentó en Truth Social que le dio a Teherán «una oportunidad tras otra».

“Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales», afirmó.

«Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, ¡Simplemente hazlo antes de que sea demasiado tarde!2, agregó.

Trump afirmó previamente que estaba al tanto de los planes de Israel antes de que lanzaran los ataques nocturnos, pero dejó claro que el ejército estadounidense no participó en la operación.

Al preguntársele sobre el alcance de esto, Trump respondió: «No fue un aviso. Fue que sabíamos lo que estaba pasando».

Asimismo, calificó la operación como «un ataque muy exitoso, por decirlo suavemente».

«Una acción unilateral»

Después del ataque de Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un comunicado para reiterar que su gobierno no tuvo relación con la ofensiva.

“Israel emprendió una acción uniltareal contra Irán. No participamos en ataques contra Irán y nuestra máxima prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región”, señaló Rubio en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

“Israel nos informó que considera que esta acción es necesaria para su propia defensa. El presidente Donald Trump y el gobierno han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y mantener un estrecho contacto con los socios regionales de EU”, agregó.

“Seamos claros: Irán no debe atacar los intereses ni al personal de Estados Unidos”, apuntó.