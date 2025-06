¿Y los jóvenes?

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La violencia, la inseguridad y la falta de empleo está generando una marcha silenciosa de jóvenes de los diferentes estados del país, especialmente de aquellos catalogados como los más violentos.

La migración empezó de forma callada, pero la multiplicación de lo mismo provocó que en varias entidades se convierta en un hecho trascendental.

Sinaloa es uno de esos ejemplos en los que los jóvenes, sin hacer aspavientos, prefieren mudarse a otras entidades ante la permanente violencia.

Han transcurrido casi once meses desde aquel episodio que nadie conoce todavía la forma en que se desarrolló, pero de pronto dos de los principales dirigentes de grupos delincuenciales aparecieron entregados a la policía estadounidense y en México se generó el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén.

La diputada priista Paola Gárate da el grito de alerta sobre el tema y asegura que entre los años 2015 al presente, 56 mil personas migraron de Sinaloa hacia otros estados, de los que más del 36 por ciento son jóvenes de hasta 30 años.

La migración no es por moda, ni por capricho, sino por la realidad asfixiante que priva en Sinaloa y que en casi 10 meses ha producido más de mil muertos con violencia.

Paola Gárate dice que lo que se pierde no es solamente capital humano, se fractura el tejido social y se debilita la economía. Se profundiza una crisis que las autoridades no han querido o no han sabido enfrentar con decisión.

La legisladora amplía su visión y destaca que la violencia no solamente arrebata las posibilidades de futuro. En menos de un año decenas de comunidades han sido deshabitadas, cientos de jóvenes abandonaron sus estudios universitarios por amenazas, bloqueos y enfrentamientos. La matrícula en zonas seguras como Ahome y Guasave ha crecido como reflejo de la migración interna forzada, mientras en otras poblaciones como San Ignacio, Elota y Concordia, la presencia de la juventud se diluye entre balas.

El impacto económico es devastador, dice la diputada, la migración impacta en la fuga de cerebros que empobrece el mercado laboral y frena el desarrollo.

Toda esta trama se produce por la falta de habilidad del gobierno local que muestra una total tibieza e insuficiencia.

Ante esta caótica situación, la diputada Gárate hace un llamado a las autoridades para que actúen con responsabilidad y visión, garantizando la seguridad, creando empleos dignos y apostar con firmeza por la educación.

*******

Alejandro Armenta empezó a flotar como globo con helio y muestra la otra cara de su personalidad y saca de la chistera su aprendizaje con su maestro de la política, el hoy recluso Mario Marín, de quien obtuvo un gran aprendizaje.

Desde su ascenso al gobierno de Puebla, en el pasado mes de diciembre, Armenta sacó su lado autoritario como han dado cuenta algunos de sus principales hechos. Inició designando a su perro como parte de su gabinete, más adelante mostró su parte paternal, al encargar algunos proyectos a su hijo. Siguió aquella amenaza a un grupo constructor al que le exigía la donación de dos hectáreas y de no hacerlo, entonces le expropia cuatro hectáreas.

Ahora es el gestor de una ley de censura aprobada por el Congreso local, en la que proscribe toda crítica a su gobierno y a los personajes que integran su grupo de trabajo, amagando con penas severas para quien lo haga.

Eso sí, permite algunas licencias, como de las que goza José Luis García Parra, su alter ego, un personaje que hace unos cuantos meses fue evidenciado con la compra de un lujoso auto que fue obligado a devolver y ahora disfruta de los placeres del poder.

