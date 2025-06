Georgios Melimopoulos: el ingeniero mexicano que redefine el sonido global

Una exitosa trayectoria en ascenso

Ha logrado posicionarse en el competitivo mundo del audio profesional

Por Arturo Arellano

Con una trayectoria en ascenso, Georgios Melimopoulos se ha consolidado como uno de los ingenieros en producción musical más prometedores de la industria. Nacido en México, hijo de padre griego y madre venezolana, ha logrado posicionarse en el competitivo mundo del audio profesional, trabajando con artistas de renombre y participando en proyectos de alto impacto.

Melimopoulos estudió Ingeniería y Producción Musical en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde desarrolló su pasión por la grabación, mezcla y producción de sonido. Su talento lo llevó a realizar un intercambio en Los Ángeles, donde se especializó en técnicas avanzadas de audio y comenzó a trabajar en The Lab Studios, bajo la mentoría de Joel Numa, ganador de múltiples premios Grammy

En entrevista nos contó los detalles sobre los siguientes pasos en su carrera “Me encuentro en Ciudad de México en un pequeño descanso, sigo muy contento viviendo los éxitos que he tenido a lo largo de estos años, el Latin Grammy, luego una película en Cannes, ha sido una gran colección de memorias y oportunidades. Y ahorita trabajo con talento emergente en Los Ángeles”.

A esto añade que se siente afortunado de trabajar con artistas de talla mundial, “pero también dentro de mi hay una necesidad de encontrar a los siguientes artistas que ya están dentro de nosotros, necesitan dirección y apoyo”. Y destacó el trabajo sobresaliente de los latinos en el mundo “Me encanta porque ahora todo el mundo quiere ser latino, nos hace brillar porque de alguna manera estamos ahí de forma genuina, sin ser copias, ni oportunistas, el hecho que nuestra música suene en el mundo es un gran orgullo”.

“En mi caso lo que siento es que la música latina es honesta, no es calculada, hay cosas que escuchas y no sabes cómo pudieron ocurrir, te atraen, te atrapa, y no siempre es una lirica demasiado profunda, a veces no necesitas eso, a veces solo quieres ir de fiesta o pasarla bien, es música que nace del corazón. Un gran performance también es lo que lleva a estas figuras latinas a donde hoy se encuentran”.

Actualmente, Melimopoulos trabaja con JMKO ·un artista filipino, compositor, con el he estado haciendo mancuerna, primero colaborar de forma orgánica, sin ningún fin en mente, solo por ver cómo nos llevamos en forma musical y una vez hecho eso, enfocarlo a lo que viene e incluir a más personas en el equipo. Estuvo en un concurso para estar en un grupo y se me hizo super raro que no hubiera quedado porque ella para mí era una de las grandes estrellas. Bueno ahora estamos haciendo cosas juntos”.

Finalmente, reconoció que “siempre me gusta venir a México al menos un par de veces al año porque en Los Ángeles estoy en modo de trabajo, en una industria donde no necesariamente puedes descansar, es una vida bastante variada, electrizante, pero también te puede pasar factura. Ahorita estoy en México visitando amigos y familia, sin pensar en nada, pero a veces la música es la que te encuentra, ya veremos que va saliendo”.

A lo largo de su carrera, Melimopoulos ha trabajado con artistas como Monsieur Periné, participando en la producción del álbum Bolero Apocalíptico, que ganó el Latin Grammy 2023 como Mejor Álbum Alternativo. También ha colaborado con figuras internacionales como Ella Henderson, Liddy Clark y JMKO, demostrando su versatilidad en distintos géneros musicales.

Su incursión en el cine lo llevó a ser mezclador de sonido en la película Eephus, seleccionada para la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2024, consolidando su presencia en la industria audiovisual. A Georgios Melimopoulos se le puede encontrar en redes sociales como melimopoulos.wap.