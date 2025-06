Faltó un solo voto para que el INE anulara la elección judicial

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Fueron minutos de gran suspenso. Y al final, por 6 a 5, el INE validó la elección judicial del domingo 1 de este junio.

Minutos antes, los 5 consejeros que votaron por invalidar el proceso expusieron uno a uno los elementos centrales que analistas y observadores han expuesto para calificar esta elección como la más sucia y manipulada de toda la historia en México.

Los consejeros Dania Ravel, Arturo Castillo, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Ruiz indicaron que era imposible dejar pasar que este proceso sólo fue una simulación para inducir a través de millones de acordeones el voto ciudadano y así imponer a los que resultaron ganadores… al final salieron los ministros, magistrados y jueces tal como lo indicaban los acordeones, subrayaron.

En el conteo de votos se encontraron cientos de miles de boletas sin dobleces, marcadas, pero no dobladas. El caso es: ¿Cómo metieron las boletas a las urnas sin doblarlas?

Igual, hubo, advirtieron, cientos de miles y miles de boletas marcadas con la misma letra… y casillas con el 100% de la participación, lo que hubiera llevado no 8 horas de votación sino 30 o más horas.

La consejera Claudia Zavala, que se ha significado por su independencia dentro del Consejo, subrayó que este proceso es inaceptable porque el uso de millones de acordeones sentaba un grave precedente, ya que su difusión y distribución necesariamente requirió de planeación, recursos, organización, logística y sobre todo de una coordinación que indica una clara e inocultable ruptura de principios básicos electorales… que anula la equidad y certeza del sistema electoral.

La consejera Dania Ravel dijo que validar esta elección con tal cúmulo de irregularidades daría un mal mensaje a los ciudadanos; significaría que la inducción y las trampas electorales no tienen consecuencias y que todo lo ocurrido en esta elección se puede repetir en las siguientes.

“Mi deber como integrante de este órgano colegiado es defender la legalidad, preservar la integridad del sistema electoral y proteger el derecho de la ciudadanía a emitir un voto auténtico. Libre de cualquier tipo de presión o coacción, no podemos permitir que estas prácticas se repliquen en el futuro”, subrayó.

El consejero Jaime Rivera reconoció que estas elecciones revivieron prácticas que habían sido desterradas desde hace décadas como la inducción masiva de votantes bajo diversas formas de coacción, relleno de urnas y adulteración de votaciones.

El consejero Martín Faz consideró que al validar este proceso se corría el riesgo de perder los procesos electorales democráticos.

“Hago votos para que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo del poder judicial, sino del modelo electoral mismo, el cual ha costado décadas de construcción y esfuerzos ciudadanos. De ser así, se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema”, indicó.

Para el Consejero Arturo Castillo el proceso electoral judicial fue lo posible y no lo deseable.

Los 6 que votaron por la validación del proceso fueron Jorge Montaño. Norma Cruz, Rita López, Uc Espadas, Carla Humphrey y la presidenta Guadalupe Taddei.

Esta última consideró que sólo hubo algunas incidencias.

Ella ya entregó las constancias de mayoría a Hugo Aguilar quien ocupará la presidencia de la Corte; a Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Lenia Batres, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Giovanni Figueroa, Irvin Espinoza y Arístides Guerrero.

En el mismo orden en que estaban enlistados en los acordeones de Morena y el Gobieerno.

Que Noroña no se reelegirá en la presidencia del Senado

Como el mareabobos que es, Gerardo Fernández Noroña salió ayer con el cuento de que él no se va a reelegir en septiembre en la presidencia del Senado… que no repite porque no lo necesita para ser quien es y quien siempre ha sido.

Lo dice a pesar de que sabe perfectamente que en ese cargo no hay reelección y que la siguiente mesa directiva senatorial le corresponde a una senadora.

Pero además que esa presidencia surgirá del interés de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la bancada mayoritaria de Morena en esa cámara que coordina Adán Augusto López, grupo al que Noroña tiene harto con sus sandeces.

“Alito” clama por el bloque opositor

Luego de interponer recursos ante el INE de anulación de la elección judicial, Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI insistió ayer en que la oposición hoy dispersa requiere de ir de nuevo a un Bloque Opositor electoral.

El dirigente priista pidió implícitamente a las dirigencias del PAN y MC considerar los resultados electorales obtenidos el pasado 1 de junio en Durango y Veracruz para entender que unidos les va mejor.

Acompañado por los coordinadores parlamentarios, senador Manuel Añorve y diputado Rubén Moreira; por la secretaria general senadora Carolina Viggiano y parte de la cúpula del PRI el dirigente nacional de este partido indicó que existe un cerco informativo para los priístas que impide que sus mensajes y pronunciamientos sean difundidos por los medios tradicionales.

Mientras, agregó, paso a paso surge y se fortalece un estado autoritario alrededor de Morena.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa