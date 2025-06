Fernando Velasco te invita a creer en la magia

Nombrado el Houdini mexicano

“Cree” llegara a la Ciudad de México a finales del año

Por Isabel Violeta

Fernando Velasco es un mago escapista nombrado por su público como el Houdini mexicano, esto gracias a sus maravillosos escapes y trucos que te invitan a creer en la magia. Ahora traerá a nuestro país, su show en solitario “Cree” antes de que finalice el año.

Cabe mencionar que además es integrante de la exitosa agrupación “Champions Of Magic” con quienes visitó la Ciudad de México en la gira pasada donde completaron 50 ciudades en 90 días

En entrevista Velasco nos compartió la emoción que tiene de volver al lugar que lo vio nacer “estoy

bien contento, tengo muchas cosas nuevas, ilusiones nunca antes vistas para mostrarles. Poder regresar a México yo solo, siempre ha sido mi sueño poder traer mis propios shows a mí país”.

Fue hace unos años, cuando Fernando Velasco trajo sus trucos con la agrupación “Champions Of Magic” quienes forman un gran equipo, ahora el reto es hacerlo solo “es un reto muchísimo más grande, porque toda la presión está en mí. No es como que, si tengo 3 o 4 amigos que me apoyan, aquí es todo yo y mi equipo, pero realmente me gusta más, pues siento que me puedo desenvolver mejor, le puedo enseñar al público todas mis facetas, no nada más un tipo, un lado de mi personalidad, sino puedo ser el chico que hace escapes, y se arriesga al igual que el que te da comedia y se ríe contigo. El que te hace magia íntima, ilusiones, a gran escala inusuales”.

Añade que “Cuando estamos en un grupo tienes que hacer una cosa específica, me siento restringido y en mis propios shows, nada me detiene. A mí me gusta mucho poder darle a las personas el mejor show posible, entonces, cuando es mi espectáculo le meto de todo, las bailarinas la pirotecnia, exactamente como yo lo visualizo. Un show que me gustaría ver como público”.

Trucos con cartas y cuchillos, magia en cubos rubick, ilusiones, escapes peligrosos, una caminata en un destello de luz, y mucho más son algunas de las cosas que se podrán ver en “Cree”, “el truco más grande que tengo actualmente es poder aparecer un cohete que diseñé, es una ilusión enorme, nunca se ha hecho antes, es de más de 6 m de altura, está gigantesco, entonces el poder aparecer eso en un escenario es lo que me tiene actualmente un poquito estresado, pero al igual emocionado, porque aquí en México es donde lo quiero debutar” describió.

También nos explicó el por qué su espectáculo lleva ese nombre “el espectáculo se llama Cree, porque yo creo en la magia y creo que, si nosotros creemos en nuestros sueños, en lo que sea, lo podemos hacer realidad, entonces esa es mi meta a través de este show que crean, especialmente los niños chiquititos. Quiero sembrarles esa semillita de que crean y que tengan grandes ilusiones y grandes sueños. Esa es la palabra clave para mí en la vida”.

Todo espectáculo necesita preparación y Velasco se mantiene en buen estado “trato de comer muy bien, hacer mucho ejercicio, estar en forma, es parte del trabajo, comer bien, me gusta mucho meditar y yo siento que eso es lo más importante estar bien espiritualmente; muchos ensayos, también es importante y más porque siempre estoy creando trucos nuevos y escapes más peligrosos”.

La Magia llegó a Fernando Velasco a una muy corta edad “mi papá trabajaba en un lugar en donde van los mejores magos del mundo, cuando yo tenía 11 años que nos fuimos de México a Estados Unidos, fue en este lugar que me mordió el insecto de la magia, me enamoré y a lo mejor como lo tenía cerquita, no lo vi imposible. Por eso ahora pienso que se me está haciendo realidad el sueño mexicano, al revés de como lo dicen porque yo quiero traer mi magia al lugar en el que nací”.

Aunque las fechas no están confirmadas, es un hecho que serán antes de que termine este año y que será una gira en Ciudad de México, Guadalajara y tal vez Monterrey y León. “No hay shows de este tipo en Latinoamérica, entonces pienso que es tiempo de traerlo”.

Te invitamos a seguirlo en sus redes sociales en las que aparece como @fvmagic o en su pagina oficial www.fernandov.net para no perderte la confirmación de las fechas, así como todos los detalles y nuevos trucos.