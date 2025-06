Senado de EU mantiene en 3.5% el impuesto a remesas

Envío con tarjetas serán excluidas

Los republicanos buscan fast-track para la aprobación antes de 4 de julio

El Senado estadunidense publicó el texto de conciliación para incluirlo en el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria que presentaron los republicanos en el Senado sobre un 3.5 por ciento el impuesto sobre las remesas, ya propuesto por la Cámara de Representantes, y recortan billones de dólares en impuestos a los hogares.

Por la presente se impone a cualquier transferencia de remesas un impuesto equivalente a 3.5 por ciento del importe de dicha transferencia, se lee en el documento de 549 páginas.

El impuesto que impone esta sección con respecto a cualquier transferencia de remesas será pagado por el remitente con respecto a dicha transferencia, añade.

Entre los aspectos más relevantes de la propuesta, que aún deberá ser sometida a votación en el pleno del Senado, destacan los siguientes puntos:

Las transacciones con tarjetas de crédito o débito estarán excluidas del impuesto. Esta medida podría tener impacto en la comunidad mexicana en Estados Unidos, considerando que desde 2003 el Departamento del Tesoro autorizó el uso de la Matrícula Consular como identificación para abrir cuentas bancarias en ese país.

El crédito fiscal estará disponible para personas que cuenten con un número de Seguro Social (SSN), lo cual podría beneficiar directamente a residentes permanentes (green card holders)

La fecha prevista de entrada en vigor continúa siendo el 31 de diciembre de 2025.

Además, en un comunicado el Senado ponderó que la propuesta presentada evita un aumento de impuestos de más de 4 billones de dólares y hace permanentes los exitosos recortes de impuestos de Donald Trump de 2017, lo que permite a las familias y las empresas ahorrar y planificar el futuro.

Buscan se apruebe el proyecto antes del 4 de julio

En este sentido, Bloomberg explicó que el proyecto de ley incluye una nueva serie de reducciones de impuestos, incluidas algunas de las promesas de campaña del presidente de eliminar las obligaciones fiscales sobre las propinas y el pago de horas extras.

Además, el plan propone recortes al programa Medicaid para personas de bajos ingresos y con discapacidad más drásticos que los aprobados por la Cámara de Representantes.

Los republicanos buscarían aprobar de manera expedita el proyecto, de modo que se pueda devolver a la Cámara de Representantes para su aprobación final antes del 4 de julio.

“Sabemos dónde se esconde” el ayatolá”

EU controla el espacio aéreo iraní, dice Trump

En el quinto día de la guerra entre Israel e Irán, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Estados Unidos controla completamente el espacio aéreo iraní».

Irán contaba con «equipos defensivos en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y producidos en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos», escribió el p republicano en su red Truth Social.

Por otro lado, Trump aseguró que Estados Unidos sabe dónde se esconde el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Jamenei, durante el conflicto entre Israel e Irán, pero no quiere que lo maten «por ahora».

Trump instó, en una publicación en las redes sociales, al “Rendimiento incondicional” de Teherán mientras el conflicto de cinco días continúa aumentando.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’”, añadió Trump. “Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matar!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia”, declaró el magnate.

Los comentarios cada vez más enérgicos de Trump hacia el gobierno iraní llegan después de que instó a los 9.5 millones de habitantes de Teherán a huir para salvar sus vidas mientras acortaba su visita a la cumbre internacional del G7 para regresar a Washington para mantener conversaciones urgentes con su equipo de seguridad nacional.

Irán llama a evacuar a habitantes de Haifa y Tel Aviv

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Irán, Abdolrahim Mousavi, instó el martes a los habitantes de las ciudades israelíes de Haifa y Tel Aviv a evacuar, advirtiendo de inminentes ataques «punitivos».

«Pronto se llevarán a cabo operaciones punitivas», anunció Mousavi en un video transmitido por la televisión estatal iraní, en el quinto día de guerra abierta entre Israel e Irán, urgiendo a los «residentes de los territorios ocupados, especialmente Tel Aviv y Haifa, a abandonar estas áreas por su propia seguridad».