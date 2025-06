“Erick” toma fuerza y amenaza a Guerrero y a Oaxaca

Elevan alerta en el Pacífico

Despliegue de elementos de las fuerzas armadas y personal de dependencias federales

El huracán “Erick”, que la tarde-noche del miércoles alcanzó la categoría 3, aumentará su fuerza una vez que se acerque a las costas de Oaxaca y de Guerrero, como un “huracán mayor”, y llegaría a tener categoría una categoría mayor este mismo jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes(NHC) de Estados Unidos.

El centro del huracán se localizaba, hasta ayer miércoles, a unos 135 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 300 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, en Guerrero. Sus vientos máximos sostenidos registraban más de 175 kilómetros por hora y rachas de 215. “Erick” avanzaba hacia el noroeste, a un paso de 15 kilómetros por hora.

“Debido a que las condiciones son favorables para una rápida intensificación, no se descarta que, este jueves, “Erick” alcance la categoría de un peligroso huracán mayor, antes de ingresar a territorio nacional”, apuntó la Conagua en su comunicado.

La mayoría de los pescadores de las regiones afectadas ya han retirado sus embarcaciones y están a la espera de indicaciones de las autoridades locales, mientras que en Acapulco, Guerrero, medios locales han reportado que la población se ha volcado desde la noche del miércoles a los supermercados para abastecerse de alimentos y agua y han reportado largas filas de personas a la espera de abastecerse de combustible para los próximos días, ante la llegada de “Erick”.

Despliegan Plan Marina y el DN-III-E

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el despliegue en la zona de riesgo es de 8 mil 231 elementos de la Defensa Nacional; 9 mil 71 elementos de Marina; 37 elementos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); y 665 electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre las acciones implementadas destacan la activación del Plan DN-III-E por parte de Sedena y del Plan Marina por parte de Semar. Además, se ha alertado a la población mediante perifoneo y a través de redes sociales oficiales para la difusión de recomendaciones de protección civil.

El Centro de Mando y el Consejo Estatal de Protección Civil permanecen en operación permanente para monitorear el avance del huracán y coordinar las acciones de respuesta.

Como parte de las medidas preventivas, a partir de las 20:00 horas del martes quedaron suspendidas las actividades en los puertos de la zona para todo tipo de embarcaciones, con el fin de evitar incidentes marítimos. Las autoridades continúan haciendo un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a seguir las indicaciones de Protección Civil en cada entidad.

“Erick” puede llegar a las categorías 3, 4 o 5

El SMN señaló que no se descarta que “Erick” llegue a ser un huracán de categoría 3, 4 o 5. Un mensaje que no coincide con su predicción, pero que intenta evitar errores como el ocurrido con “Otis”.

En la mente de los mexicanos está el devastador 25 de octubre de 2023. Ese día, “Otis “alcanzó tierra como huracán de categoría 5 en Acapulco, en la costa de Guerrero. El SMN avisó el día anterior de que llegaría al nivel 2. En menos de 12 horas alcanzó el máximo de la escala Saffir-Simpson y dejó a su paso 68 muertos, casas con los techos arrancados, hoteles sin fachada y un sinfín de destrozos.

Las pérdidas fueron millonarias para el sector turístico y la población de una ciudad que aún trata de reponerse del golpe. De ahí que el SMN incluya en sus previsiones que «Erick» puede llegar a la máxima potencia, aunque los pronósticos digan que tocará tierra como nivel 2, este jueves.

El Aeropuerto Internacional de Acapulco suspende vuelos

Ante el paso del Huracán «Erick», el Aeropuerto Internacional de Acapulco, informó que los vuelos comerciales programados para mañana 19 de junio han sido suspendidos.

Por medio de su cuenta de X, también recomendó a los usuarios contactar a su aerolínea para conocer el estatus y seguimiento de su vuelo.

Sheinbaum pide a la población resguardarse

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la población de Oaxaca y Guerrero a no salir, resguardarse, acudir a los refugios y mantenerse informados ante la llegada del huracán “Erick”.

“Y a la población decirle: que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir, si están en zonas bajas, cerca de ríos, cerca de cauces es mejor que vayan a los refugios ya dispuestos, a los albergues que ya están dispuestos para esta situación y todas esas personas que tienen embarcaciones que no salgan, que no permanezcan en sus embarcaciones”, convocó desde su conferencia matutina.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó de la activación de 582 refugios y cierre del puerto de navegación; mientras que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reportó la instalación del Consejo Regional de Protección Civil con la participación de 35 municipios de la costa y la suspensión de clases en 43 municipios.