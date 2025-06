Lifetime presenta “Gloria Gaynor: I Will Survive”

Estreno exclusivo el 28 de junio a las 22 horas

La biopic original del ícono de la música disco

LIFETIME estrena en exclusiva el próximo sábado 28 de junio su película original “GLORIA GAYNOR: I WILL SURVIVE”, producida por la periodista y presentadora de Good Morning America Robin Roberts, que narra la extraordinaria historia y el ascenso a la fama de la aclamada cantante estadounidense Gloria Gaynor, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las voces más icónicas de la historia de la música y una leyenda del disco.

El filme, protagonizado por la estrella de Broadway y ganadora del premio Tony en 2022 Joaquina Kalukango como Gaynor y Lance Gross en el papel de su esposo, Lindwood Simon, es una producción biográfica autorizada que recorre sus 50 años de trayectoria en la industria musical. Como «Reina de la Música Disco», Gaynor dejó una huella imborrable, y la biopic incluye muchas de las canciones que la llevaron a la cima de las listas de éxito, entre ellas su himno inmortal I Will Survive, convertido en un fenómeno cultural, y un símbolo de resiliencia y empoderamiento.

Además de su carrera, esta Lifetime Movie aborda los desafíos personales que enfrentó, incluyendo la superación de su largo y turbulento matrimonio con su esposo y representante. Este nuevo filme original de Lifetime, que además cuenta con Gaynor como productora ejecutiva, retrata el largo y

arduo proceso creativo detrás de su álbum de gospel y el camino personal que la llevó a encontrar un nuevo sentido en su carrera. La historia comienza con sus inicios en la música, alentada por su madre y su hermana Irma.

Tras una actuación en un club nocturno, la artista recibe la vistita de un agente que le ofrece una oportunidad más allá de lo que en ese entonces se conocía como el «Chitlin’ Circuit», el circuito de salas de espectáculos para artistas afroamericanos durante la era de segregación racial, en las décadas de 1930 a 1960. Gloria acepta sin dudar y empieza así su camino al estrellato.

En el plano personal, Gloria sueña con una relación ideal y cree encontrarla en Linwood Simon (Lance Gross), un ex policía de tránsito de Nueva York quien no sólo se convierte en su pareja, sino también en su manager. Con la intención de evitar que Gloria sea vista como una artista de un solo éxito, Linwood insiste en que grabe una versión de una canción de un grupo británico llamada Substitute, a pesar de que ella no se siente identificada con su mensaje.

Aunque finalmente acepta realizarla, para equilibrar, busca un buen tema para la cara B del sencillo. Así, llega a una antigua canción escrita por el compositor de Diana Ross, Dino Fekaris, que aún no había encontrado a su intérprete adecuado: un tema fuerte, directo, que cuenta la historia de una mujer que decide dejar atrás a un hombre infiel. Esa canción, I Will Survive, se convierte en un gran éxito después de que Gloria la lleva a todos los DJs y clubes de Nueva York. Este instantáneo hit le valió un premio Grammy y catapultó al éxito mundial.

Sin embargo, el precio del éxito no tarda en hacerse sentir. En 1978, Gloria sufre una grave caída desde el escenario que le provoca una seria lesión en la espalda. Aunque en un principio parecía algo menor, al día siguiente despertó sin poder mover las piernas. La gravedad del accidente superó cualquier pronóstico y marcó un antes y un después en su vida. Debió someterse a una compleja cirugía de columna que trajo consigo varias complicaciones.

Luego de una larga recuperación, Gaynor se casa con Linwood en 1979 y retoma su actividad, enfrentando una agotadora agenda de conciertos organizada por su esposo. La presión física y emocional termina resquebrajando la relación: Linwood la abandona durante una importante gira internacional, pero ella debe seguir actuando, ya que él continúa gastando su dinero más rápido de lo que ella puede generarlo, agregando aún más tensión a su vida. A esto se suma el dolor por la repentina pérdida de su hermana Irma, una figura clave en su vida personal y profesional, cuya trágica muerte la impactó profundamente. Irma falleció en diciembre de 1995 luego de haber permanecido varios días en coma tras sufrir una brutal golpiza cuanto intentó socorrer a una vecina en una disputa en su vecindario en Newark. Aun así, Gloria siguió adelante.

Finalmente, en 2005, con 65 años, tras años de maniobras y obstáculos por parte de Linwood, Gaynor logra el divorcio y la desvinculación de su exesposo como su manager, y así la artista comienza una nueva etapa en su vida. Con el tiempo, Gloria encuentra un nuevo rumbo espiritual y artístico. Convencida de que Dios le habla directamente, se vuelca a la música gospel. En ese nuevo capítulo, fue fundamental el apoyo de su amiga y mánager Stephanie Gold, quien la acompañó en su transformación tanto profesional como emocional.

Gloria Gaynor: I Will Survive es una historia de transformación, fe y resiliencia, que muestra cómo una artista icónica logra reinventarse y vivir un poderoso segundo acto. Una película que no sólo celebra su legado musical, sino que también inspira al público a no conformarse con “sobrevivir, sino a prosperar”.