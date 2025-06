Julio Ponze lleva a Juan Gabriel a la obra “Lagunilla Mi barrio”

Cantante e intérprete mexicano

Para las funciones de los días 20, 21 y 22 de julio

Por Arturo Arellano

La obra Lagunilla, Mi Barrio continúa su exitosa temporada en el Centro Cultural Teatro 2, consolidándose como una de las producciones más queridas por el público mexicano. Con una combinación de comedia, música en vivo y personajes icónicos, la puesta en escena ha logrado capturar la esencia del barrio y la cultura popular gracias también a sus invitados especiales, como es el caso de Julio Ponze, quien llevará a Juan Gabriel a este escenario los días 20, 21 y 22 de julio.

Julio formó parte del Coro Gospel De México, formado por coristas de los artistas latinos más importantes a nivel mundial. Trabajó con Margarita, La Diosa de la Cumbia y después con el mismísimo Divo de Juárez, Juan Gabriel en lo que él llama “la más grande experiencia de su vida” al hacer 20 Auditorios Nacionales y giras al lado del divo.

Dado lo anterior, ahora gira por el país y Latinoamérica con su show “El Divo y más”, con el que ha recorrido los escenarios más importantes, llevando alegría a miles de personas. Pero ¿Qué es, una imitación o un tributo? Es todo eso y más, es un espectacular show recordando las canciones más icónicas del Divo de Juárez y otros artistas, lleno de pasión, diversión y nostalgia, parte de lo que veremos en su participación en Lagunilla Mi Barrio.

En entrevista nos contó “Estamos haciendo este tributo a Juan Gabriel, le aprendí unas cositas, durante el tiempo en que lo acompañé. Estaré presentándome en Lagunilla mi Barrio, que llega tres años de éxito, estoy emocionado porque hace un año justo me iba a presentar, pero tuve un accidente muy fuerte, me iban a amputar los pies y gracias a Dios no sucedió, la estoy contando. Ahora Germán Ortega hizo todo lo posible por traerme acá, en el momento del Salón Kumbala en que se recrea esta imagen del cabaret con bailarines es algo precioso”.

Explicó que va a intervenir con el tema “Hasta que te conocí”, con los músicos en vivo “con las bailarinas, bailarines que son maravillosos. Estoy esperando justo ya este momento, creo que cuando algo es para ti, aunque te quites. Juan Gabriel y yo tenemos algo en común en cuanto a energía y a lo apasionados, soy intenso y soy mitad jarocho, tengo la actitud de alegría y de gozo, esto ayudó mucho a crear este show, por la picardía que tenía y tiene Juan Gabriel, porque sigue con su música y legado presente con nosotros”.

A esto añade que “Gracias por recalcarlo no es una imitación, es un tributo, se canta con pasión e intensidad, pero cuando se tiene que echar fiesta y desastre se hace, ahí está la diferencia no se trata de imitar, aunque hay parecido en la esencia, en la picardía que trae uno en la sangre en el ADN y es que, fueron más de 29 Auditorios Nacionales con Juan Gabriel, es ese regreso a ese escenario que tanto amaba. Alguna vez recuerdo que estuvimos en Juárez, también en su gran regreso en el estadio de beisbol, y recuerdo que antes de salir al escenario, estábamos como a 1 grado de temperatura, hacía mucho frio y nos dijo que diéramos todo, porque no sabíamos lo que la gente dejaba de hacer, de comer o de vivir por estar con nosotros. Eso se me quedó muy guardado, hay que dar la pasión entera, la vida, el alma, porque la gente deja de comprarse algo por ir a verte, esa lección la tengo marcada a la hora de llegar a cualquier escenario”.

Y concluye que “El teatro se merece mucho respeto. Ya fui al teatro, ya vi la obra, grabamos videos para promocionar, maravilloso el elenco, con Ariel Miramontes ‘Albertano’, Macaco, Lalo España, me regaló un duende, toda la energía de los bailarines, la producción, los músicos, no es lo mismo ver desde las butacas que subirte al escenario, estoy feliz y no es chayotada, todos se portaron muy bien conmigo”.

Para conocer más de la carrera y fechas de los shows de Ponze, además de estas presentaciones en Lagunilla Mi Barrio, invita a todos a darle seguimiento en las redes sociales donde se encuentra como @JulioPonze.