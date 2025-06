Propuso Sheinbaum a Trump acuerdo general en seguridad y migración

Llamada telefónica

Que sí reconoció laimportancia de mexicanos para los Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como muy buena la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, mientras realizaba su visita a Canadá para participar en la 51ª Cumbre de Líderes del G7 e informó que le propuso hacer un acuerdo general en materia de migración, seguridad y comercio.

“Hemos alcanzado muchos acuerdos: Hoy tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad, que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington y ahora es avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación, a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración, hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México. Y, entonces, le planteé que ¿por qué no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio?”*, puntualizó.

Explicó que además de este acuerdo, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene y se revisará en el 2026 como está programado. Asimismo, la Jefa del Ejecutivo Federal, destacó que durante la conversación le comentó a su homólogo la importancia de que este nuevo acuerdo integral reconozca los esfuerzos y el trabajo de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos.

“Le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos; mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo: ‘Es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país’. Entonces, le planteé este acuerdo general y él estuvo de acuerdo”, agregó.

Informó que este viernes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se reunirá con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para seguir con los avances en materia de comercio. Mientras que, en seguridad y migración, son temas que se verán con el Departamento de Estado.

Analiza gobierno plan para regularizar viviendas abandonadas

El gobierno federal analiza una estrategia para regularizar 800 mil viviendas en el país que fueron abandonadas u ocupadas, señaló Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nosotros tenemos un plan para hacer un millón 100 mil y hay 800 mil viviendas construidas, imagínense, que la gran mayoría no estaban ocupadas por quien ejerció el crédito. Tenemos que clarificar esa situación, no cerrar los ojos y decir no pasa nada”, planteó.

Ante las críticas que se lanzaron desde algunos sectores, particularmente articulistas de medios de comunicación, luego que el lunes el director del Infonavit, Octavio Romero, anunció que como parte del plan se prevé que muchos de quienes han ocupado esas casas podrían permitirse quedarse en ellas y buscar opciones para dar vivienda a quienes las abandonaron o les fueron arrebatadas, la mandataria señaló que está garantizada la propiedad privada.

“La propiedad privada está resguardada, eso es por Constitución, no se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece, eso debe quedar muy claro y que no hay duda respecto a eso, que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron por comentócratas”.

Apuntó que el problema es que por mucho tiempo el Infonavit decidió construir viviendas alejadas de los centros de población, donde los trabajadores pusieron crédito en éstas, y al final terminaron abandonándolas.

“El asunto es: ¿Qué hacemos con esas viviendas? Que muchas de ellas están abandonadas, la gran mayoría, y otras ocupadas por alguien que no pagó. Se está viendo opciones, sería absurdo que estuvieran abandonadas o en cuestiones de irregularidad. Se están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono, y no sencillamente cerrar los ojos”.

Libertad de expresión no debe ser castigada: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo patente su postura en contra de cualquier forma de censura. ante las polémicas que han generado los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta y de Campeche, Layda Sansores, ambos de extracción morenista, por su pretensión de censurar la libertad de expresión. “Todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión no debe ser castigado y menos penalmente”, señaló

La mandataria fue cuestionada por la censura que impulsa Sansores contra el periodista Jorge González, del portal Tribuna, respecto al cual dijo que no conoce a detalle sobre el proceso penal que impulsó la gobernadora, pero se pronunció absolutamente en contra de la censura y menos aún con la pretensión de promover sanciones penales.

En el mismo sentido, se refirió a la iniciativa de Armenta para castigar críticas en redes sociales, pues dijo que la postura del movimiento es en contra de cualquier forma de censura.