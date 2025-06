Amores de colores: La obra más emotiva para celebrar el mes del orgullo

Por tercer año y con una propuesta renovada

Gran reestreno en El77 Centro Cultural Autogestivo

Por Arturo Arellano

Existen miles de formas en las que el amor se manifiesta en la vida, y si se manifiesta en la vida, lo más lógico es que el teatro también lo lleve a escena, de una forma honesta y más allá de las etiquetas: Amores de Colores, la producción que el colectivo RainbowImpro presentará por tercer año a partir del 14 de junio en El77 Centro Cultural Autogestivo.

Amores de Colores es una obra de improvisación teatral que muestra la complejidad (¿o sencillez?) de las relaciones amorosas de las personas de la comunidad LGBTQIA+. En esta obra el público elige al personaje protagónico y le acompaña a descubrir que el amor viene en distintos colores y que los caminos que toman las relaciones pueden ser muy variados.

Las posibilidades son infinitas, ya que el público será el encargado de decidir hacia dónde se dirige la historia, así como su final, por lo que cada función es única e irrepetible.

La actriz Jess Nyan, de la compañía nos platicó en entrevista “estamos regresando afortunadamente, es una función de improvisación de formato largo, el público nos da sugerencias, detonantes al ingreso al teatro y a partir de eso construimos las historias. Son historias que básicamente reflejan el amor, puede ser entre hombres, mujeres, dependiendo como se identifiquen, no es una cuestión de género. No importa como te identifiques, sino lo que puedes entregar a una relación”.

La gente ha tenido muy buena recepción de la obra, segura “siempre que termina una función nos toca que se acercan y nos dicen ‘yo era’, ‘yo fui esa persona’, se identifican con los personajes porque están inspirados en personas reales, tratamos de reflejar los espectros de la comunidad, la sexualidad en la diversidad y no silenciar ninguna voz, sino darles una visualización”.

En la obra, en realidad, los roles son rotativos, es decir “que en algún momento puede que me toque ser protagonista o antagonista, o ser simplemente una persona que coincide en la vida de los demás. Lo que es fijo es un personaje que es ‘vida’, ella nos va llevando a las diferentes etapas del personaje principal. Es un trabajo muy arduo, al ser impro, no podemos tener un libreto escrito, no sabemos lo que vamos a decir, pero si estudiamos como son las relaciones, como pueden comenzar o terminar, como se generan los vínculos y que son diferentes, el poliamor, la monogamia y no satanizar ninguno. Hemos tenido ensayos desde hace dos meses para esta temporada, pero todo el año somos constantes para tener ritmo y ser consientes. Que no sea burla, ni mucho menos, todo se trata desde el respeto”.

Concluye que “absolutamente la puede ver cualquier persona, el amor no tiene género, no está fijo a un espectro de la comunidad, cualquier persona puede verla porque somos seres humanos y nos vamos a identificar, porque hemos intentado vincularnos con alguien en algún momento”.

La compañía está integrada por nueve profesionales de la actuación y la improvisación cuyo propósito no sólo es emocionar al público, sino también visibilizar aspectos como la identidad de género y formas de amor no hegemónicas. Elles son Jess Nyan, Ana Julia, Fredd Arnaldo, Laurence Bosé, Gustavo Valdés, Estrella Villanueva, Eduardo Torres, Axel Dali y David Enrique, Deivol.

AMORES DE COLORES regresa a la cartelera por cinco funciones en El77 Centro Cultural Autogestivo, ubicado en Abraham González 77, col. Juárez, los sábados 21 y 28 de junio y sábados 7 y 14 de julio a las 20:30 hrs. Los boletos ya están a la venta en la taquilla del foro o a través de https://amoresdecolores.boletopolis.com/