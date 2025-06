Amplían cobertura de Caravanas Itinerantes por la Justicia Social

Visitan tres municipios simultáneamente en cada jornada

Durante este año, han ofrecido más de 467 mil servicios gratuitos o con descuentos

Texcoco, Estado de México.– El gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, amplió el programa Caravanas Itinerantes por la Justicia Social con la puesta en marcha de una tercera unidad operativa, que permitirá atender más municipios por semana sin interrumpir los servicios ni generar costos para la ciudadanía.

Con esta ampliación, se busca fortalecer el acceso a trámites jurídicos y sociales para las familias mexiquenses, especialmente en zonas de difícil acceso. Actualmente, las Caravanas ofrecen 125 servicios gratuitos o con descuentos de hasta el 65 por ciento, como asesorías legales, actas del Registro Civil, regularización de propiedades y testamentos sin costo.

Desde su arranque en enero de 2024, el programa ha visitado más de 140 veces los 125 municipios del estado, brindando 467 mil servicios y generando ahorros por 142.7 millones de pesos para casi 170 mil familias.

Durante el inicio de esta nueva fase en Texcoco, Jesús George Zamora, Consejero Jurídico destacó que esta expansión responde a una instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y reafirmó su carácter prioritario dentro del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029.

Una de las beneficiarias, María Isabella Martínez, vecina de Texcoco, expresó su satisfacción con el servicio:

“A mi economía, me ayudó mucho porque se hizo en el mismo día, no tuve que trasladarme a otro lado, la importancia de que los tres municipios estén ligados al mismo tiempo, pues a mí me se me hace muy interesante porque son más las personas que se van a beneficiar y que van a volver a regresar, otra vez, en corto tiempo a nuestro municipio”, afirmó.

En esta etapa, más de 200 servidoras y servidores públicos de 29 dependencias estatales y federales atienden de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas, en tres municipios simultáneamente: Texcoco, Chimalhuacán y Xalatlaco.