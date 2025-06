Hay buen avance en el diálogo con EU, dice Claudia Sheinbaum

Temas en la mesa: migración, seguridad y comercio

La Presidenta confía en acuerdo general, bajo respeto mutuo y colaboración total

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo califica como positivo el diálogo que ha sostenido con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre tres principales temas de la relación bilateral, que son migración, seguridad fronteriza y comercio.

Señaló que las negociaciones con el mandatario republicano pueden llegar a un buen término con un acuerdo general, bajo un respeto mutuo y colaboración total, en el cual tendrán que trabajar, del lado de su gobierno, los titulares de las secretarías de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores y Gobernación.

Informó que este viernes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunirá con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, para seguir con los avances en materia de comercio. Mientras que, en seguridad y migración, son temas que se verán con el Departamento de Estado.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que este acuerdo global, que le propuso Trump en su conversación telefónica del pasado martes en el marco de la cumbre del G7, “tiene que ser prontito”.

Sheinbaum descartó que, al menos por el momento, tenga previsto asistir a algún otro evento o cumbre internacional; sin embargo, destacó que próximamente buscará tener una reunión bilateral presencial con Donald Trump y que incluso, estaría dispuesta a que fuera en México.

La firma de un acuerdo debe ser muy pronto

Interrogada de nuevo en la mañanera de este jueves sobre la conversación con el mandatario estadounidense, la jefa del Ejecutivo federal remarcó que en el caso de migración, “nuestro objetivo es que no sólo sea el tema de la frontera segura y la disminución de cruces en la frontera, sino también el reconocimiento a los mexicanos en Estados Unidos, que es lo que hemos estado trabajando. Nuestro objetivo es que este acuerdo se firme muy pronto”.

“Hemos alcanzado muchos acuerdos: Hoy tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad, que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington y ahora es avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación, a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración, hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México. Y, entonces, le planteé que ¿por qué no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio?”, puntualizó.

Explicó que además de este acuerdo, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene y se revisará en el 2026 como está programado. Asimismo, la Jefa del Ejecutivo Federal, destacó que durante la conversación le comentó a su homólogo la importancia de que este nuevo acuerdo integral reconozca los esfuerzos y el trabajo de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos.

Fortalece relación con Canadá

Como parte de su visita a la cumbre del G7, la presidenta Sheinbaum Pardo, fortaleció la relación con Canadá durante la reunión que tuvo con el primer ministro de este país, Mark Carney, en la que acordaron proyectos entre ambas naciones y reuniones bilaterales con los equipos de Relaciones Exteriores y Economía.

“Hablamos de muchos proyectos que pueden desarrollarse entre Canadá y México que ya los vamos a ir informando poco a poco y se van a reunir los equipos de Relaciones Exteriores, de Economía para poder tener un alcance más amplio de la relación Canadá-México”, informó desde su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que también se reunió con empresarios canadienses, quienes manifestaron el interés de mantener sus inversiones en México, e incluso, aumentarlas.

“Lo importante es que hay el deseo de seguir trabajando con México y las inversiones que ya tienen seguirlas desarrollando e incluso aumentar las inversiones de las empresas de Canadá en nuestro país, que fue parte de lo que platicamos con el primer ministro de Canadá, fue una reunión muy importante”, agregó.

Encuesta de FactoMétrica y Reporte Índigo

CSP obtiene una aprobación de 82.5% en junio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 82.5 por ciento de aprobación en la última encuesta de FotoMétrica y Reporte Índigo durante el mes de junio y afirmó que esto es gracias a la cercanía que mantiene con el pueblo y a los resultados de su gobierno.

“Esto es resultado de estar cerca de la gente, estar informando y cerca de la gente y no traicionando lo que somos, lo que hemos sido y dar resultados, porque no solo es mantenerse cerca del pueblo, amar al pueblo, no traicionar nuestros principios, sino dar resultados y entonces es resultado de ello y vamos a seguir trabajando todos los días como hasta ahora”, expresó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.