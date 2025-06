Selección de boxeo UAEMéx conquista medallas en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025

Resultado es fruto del compromiso, la disciplina y la pasión de atletas universitarios, quienes combinan la exigencia académica con el alto rendimiento deportivo

Toluca, Méx.- La selección de boxeo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) brilló en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025 al obtener ocho medallas, entre ellas tres de oro. Este resultado es fruto del compromiso, la disciplina y la pasión de nuestros atletas universitarios, quienes combinan la exigencia académica con el alto rendimiento deportivo.

Daniel Alcántara López, estudiante del décimo semestre de la Licenciatura en Derecho, se adjudicó una medalla de oro. Compartió que esta fue su segunda participación representando a la UAEMéx y que en esta ocasión llegó más preparado y enfocado que nunca.

“Estuvimos entrenando intensamente por más de tres meses. Esa preparación me dio la seguridad de llegar con confianza. Una de mis mayores motivaciones ha sido mi hermano gemelo”.

Los universitarios cumplen con dos tareas importantes, lograr y equilibrar la escuela con el deporte. “Llegas cansado a clases y aún tienes tareas. Lo más difícil es la presión social y mantener la disciplina, pero supe priorizar lo importante”, refirió el universitario.

Por su parte, el estudiante del segundo semestre de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables, Carlos Emmanuel Gamboa González, fue uno de los destacados del equipo, demostrando que con constancia y una mentalidad fuerte se pueden alcanzar grandes metas; comenzó su preparación en enero, entrenando dos veces al día.

“Mi mayor motivación fue el deseo de representar con orgullo a mi universidad, mi nombre y mi apellido. La preparación fue exigente, pero me dio confianza; al enfrentar a un rival se puede ver en su rostro que va con todo, y uno debe pensar en avanzar, en no rendirse”, apuntó.

Carlos invita a sus compañeros a hacer lo que les apasiona y a buscar siempre la motivación. “Las derrotas son necesarias para alcanzar el triunfo; me siento orgulloso de portar esta camiseta, de representar a la UAEMéx. Incluso al entrenar, me siento inspirado porque estoy haciendo algo significativo por mi universidad”.

Quien también fue acreedora de una medalla de oro fue Carmita de los Ángeles Herrera López, estudiante del décimo semestre de la Licenciatura en Derecho. Comparte que vivió con intensidad y gratitud su última competencia como estudiante universitaria. Luego de haber obtenido medalla de plata en la Universiada de Aguascalientes 2024, este año se propuso llegar más lejos.

“Esta fue la competencia que más disfruté. El ambiente fue muy positivo y el apoyo de mi familia y amigos fue clave. Esta vez decidí confiar en todo lo que había trabajado y no dejar que el estrés me venciera”.

Al ser su último semestre en la universidad, expresa su sentir al representar a la UAEMéx: “Me enorgullece haber representado a la UAEMéx; es mi último semestre, me voy nostálgica, pero feliz. El boxeo me ha preparado para la vida. Las peores batallas no están en el ring, están allá afuera y gracias al deporte aprendí a enfrentarlas”.

Para finalizar, el entrenador Simón Reyes Cervantes del equipo de boxeo universitario, expresó su satisfacción por los logros de sus atletas y destacó la importancia de formar no solo campeones, sino personas integrales.

“El trabajo físico es clave, pero la parte psicológica es aún más importante; se necesita confianza, enfoque y fortaleza mental que se construye día con día; afortunadamente la UAEMéx brinda apoyo psicológico a sus deportistas lo que hace una gran diferencia”.

Para Simón el mayor orgullo es ver a sus atletas crecer como estudiantes y como personas: “Ser estudiante y deportista de alto rendimiento es un gran ejemplo para la comunidad universitaria, me siento agradecido de acompañar su camino”.