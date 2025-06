El sorprendente e impensado caso de un senador llamado Fernánde Noroña

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Ahora sí que sea como sea, haga lo que haga, el senador Gerardo Fernández Noroña no deja de sorprendernos. Ni de hacer ridículos…

Es de esos personajes que no pueden pasar inadvertidos, aunque quieran.

Para nosotros, los mexicanos menos, pues, abominado o no, es igualmente mexicano.

Ayer, viendo noticias internacionales lo mostraron en la TV, de cómo el presidente del Senado mexicano recorría algún pasillo del Vaticano vistiendo una guayabera de medio uso, un poco percudida, para asistir a la tradicional audiencia que da el Papa en turno un día a la semana a cientos de feligreses de todo el mundo.

Ya no se vio si entre las decenas y decenas de asistentes que se agolpaban al paso del Pontífice logró darle la mano a León XIV y, menos, si logró decirle algo.

Viéndolo en medio de ese tumulto, y conociendo sus mañas y antecedentes, pensé que pudo tirarse al piso -como lo hacía ante los presidentes de México- y lograr atraer así la atención del Papa.

Apenas un momento de su estancia en Roma a donde fue a participar -dice su boletín- a participar en el panel “Fomentar la solidaridad y la acción en favor de las personas en situación de vulnerabilidad”, de la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre el Diálogo Interreligioso, organizada por la Unión Interparlamentaria y el Parlamento de Italia.

Los informes sobre su participación indican que él habló apenas 2 minutos y un tercio ante los asistentes. Y abrió su participación diciendo que él era ateo.

Después, como presidente del Senado de México, les pidió romper el silencio sobre lo que sucede a palestinos en la franja de Gaza, un pueblo que prácticamente ha sido expulsado, que ha perdido su país y que está a punto de desaparecer, por una situación inaceptable en pleno siglo XXI.

Una condena hacia Israel que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy cuidadosa -como Presidenta y judía que es- no hacer.

Recórcholis, diría Batman…

No debe sorprendernos. Poco seso sumado a un desbordado e incontenible super-ego, gozando de un cargo que no ganó por méritos propios -¿¿??- sino por el dedo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, este Fernández Noroña seguro todavía nos tiene reservadas más sorpresas.

Su historial de lengualarga, lleno de tonteras y sandeces es inagotable.

Está en sus titiriteros –AMLO, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum– decir hasta cuándo lo tenemos que aguantar como el hazmerreír en México y el mundo. De ellos depende ordenar cuando debe ir al clóset de los políticos y bufones inútiles, o de plano al basurero de su muy deleznable historia.

Un viaje internacional más con el cargo de presidente del Senado de México. Nada más.

El de Williams Trejo, un laberinto legal insospechado

El caso viene de lejos. Surge de un intestado que lleva a una ruptura familiar y luego a un larguísimo juicio por violación sexual en el seno de esa misma familia.

En el centro de todo eso están Arturo Williams Trejo Leal y su esposa Bertha Eva Medina Hernández, y la hermana de ésta, la diputada local por Morena, Alhely Media Hernández, por lo que se dijo fue un abuso sexual contra sus sobrinas que actualmente tienen 11 y 8 años de edad.

Durante el juicio -lleno de insidias por la batalla entre hermanos derivada del intestado que involucra cuantiosos fondos e inmuebles- la madre de las menores –Jaqueline Trejo Leal– ha enredado más el caso debido a un comportamientos errático y contradictorio.

Al ya de por sí espinoso, complicado y muy enredado caso, ahora se agregan importantes intereses políticos que tienen que ver hasta con la lucha de corrientes por la sucesión del gobernador de Hidalgo, que ocurrirá en 2027, el morenista Julio Menchaca.

Fuentes cercanas indican que este caso ya involucra en lo político a César Yáñez, subsecretario de Gobernación y al senador Adán Augusto López interesados en la sucesión de Menchaca.

Por ello, Arturo Williams Trejo Leal reclama ya la atención de la presidenta Sheinbaum en su caso.

Opositores contra el extraordinario

Por ser contrario, afirman, a las prácticas legislativas y por ser un proceso precipitado, desaseado e ilegal, porque Morena y aliados lo promueven sin haber todavía dictámenes qué debatir, los senadores y diputados del PAN y PRI rechazan ir al periodo extraordinario que iniciará la próxima semana.

“Es la antesala de legislar sobre las rodillas” denunció el coordinador de las y los senadores del PAN, Ricardo Anaya.

El ex candidato presidencial panista afirmó que Morena pretende modificar en este extraordinario 16 leyes fundamentales, de las cuales no existe siquiera una propuesta por escrito.

El legislador queretano dijo estar preocupado por la reforma en materia de telecomunicaciones, que calificó como una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que consideró como “absolutamente intransitable, violatoria de la libertad de expresión y con barbaridades” como el artículo 109 que permitía al gobierno bloquear plataformas digitales y censurar contenidos; la llamada Ley Censura.

Y adelantó que sus bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados votarán en contra porque se busca imponer una agenda autoritaria para terminar de militarizar al país, espiar a la población y censurar a los medios y a la sociedad”.

A su vez, el ex gobernador de Coahuila y coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, indicó ante la Comisión Permanente que las y los legisladores de Morena y sus aliados intentan destruir al México democrático que recibieron, proponiendo un debate precipitado, irresponsable y sin reflexión, fiel al sello de su gobierno, “todo al ahí se va”.

Con estas leyes, afirmó, quieren usar al Estado para quitar libertades y violar derechos humanos y para perseguir a periodistas, empresarios y ciudadanos como ya lo hacen en Campeche y Puebla.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa