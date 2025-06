Donald Trump anuncia un “alto al fuego total” entre Israel e Irán

Para EU terminó el conflicto entre ambos países, al que bautizó como “la guerra de los 12 días”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la tarde de este lunes que Israel e Irán han acordado un “alto el fuego total” para poner fin a los ataques que empezaron el 13 de junio cuando Israel lanzó los primeros bombardeos contra Teheran con el pretexto de que la república islámica está muy cerca de conseguir la bomba atómica, que elevaron la tensión regional.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump detalló que el alto el fuego será progresivo: primero lo iniciará Irán durante 12 horas, y posteriormente Israel se sumará por otras 12, lo que culminará en un fin oficial del conflicto tras 24 horas. El mandatario aseguró que ambas partes se comprometieron a mantener una actitud «pacífica y respetuosa» durante el proceso.

“Ha sido acordado completamente, entre Israel e Irán, que habrá un cese total y completo al fuego”, escribió Trump, quien se refirió al enfrentamiento como “la guerra de 12 días”. El presidente destacó que esta guerra “pudo haber durado años y destruido todo el Medio Oriente, pero no lo hizo, y nunca lo hará”.

Trump aprovechó el anuncio para felicitar a ambos gobiernos por, según dijo, tener “la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin” al conflicto. El mensaje fue acompañado por un tono triunfalista y declaraciones de agradecimiento: “Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán, Dios bendiga al Medio Oriente, Dios bendiga a los Estados Unidos de América, y Dios bendiga al mundo”.

Anuncio después de ataque a bases nucleares

El anuncio llega después de que Estados Unidos lanzara una campaña de bombardeos sobre tres bases nucleares en Irán. Trump celebró ese ataque como un “éxito espectacular”, y dio por “total y completamente destruidas” esas tres instalaciones de enriquecimiento de uranio.

Irán respondió este lunes con una tímida represalia: el lanzamiento de misiles sobre la base estadounidense más grande de Oriente Próximo, a las afueras de Qatar. Antes de lanzar esos proyectiles anunció, según avanzó The New York Times, sus intenciones a las autoridades cataríes, así como a las de Washington, lo que dio que pensar que su intención no era causar el mayor daño posible, si no la de no dejar sin respuesta la provocación estadounidense.

Primer gesto público de desescalada militar

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de los gobiernos de Teherán y Jerusalén, el anuncio representa el primer gesto público de desescalada tras casi dos semanas de intercambios militares que involucraron bombardeos, ataques con misiles y numerosas víctimas en ambos bandos.

Analistas internacionales han calificado este cese al fuego como un movimiento clave para evitar que el conflicto regional se prolongue o escale a una guerra más amplia con participación de aliados de ambos países. Se espera que en las próximas horas, voceros oficiales tanto de Israel como de Irán se pronuncien sobre los términos del acuerdo.