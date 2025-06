¿Guerra de doce días?

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Sorprendentemente, tras 12 días de hostilidades entre Israel e Irán y la alevosa participación de Estados Unidos, por órdenes de Donald Trump, se anuncia el fin de la guerra, que ha dejado centenares de muertos y miles de heridos.

Sin dar muchos detalles, Donald Trump anunció por X el fin de la guerra que él mismo denominó de “los 12 días”, con un acuerdo de completo alto al fuego entre Israel e Irán, conflicto que tenía en vilo al mundo entero ante el grave peligro de extenderse a una Tercera Guerra Mundial.

Por parte de Irán, un alto funcionario del gobierno islámico habría confirmado que Teherán aceptó la propuesta de Trump y reveló que esta fue mediada por el gobierno de Catar.

El soberbio e insolente primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó a sus ministros no pronunciarse ante el anuncio del cese de hostilidades, pero esto se da por hecho.

La esperanza es que este acuerdo sea duradero y no sólo un pretexto para sorprender a Irán con nuevos ataques, como el sufrido por parte de la milicia estadounidense en sus plantas nucleares. Hasta el momento no hay certidumbre de que el alto al fuego sea efectivo y prolongado, sobre todo porque no se especifican las condiciones convenidas entre ambas naciones.

En seis horas, dijo Trump, se completaría totalmente el alto al fuego, lo que significaría que para estos momentos la paz reinaría con Irán, pero no así en las fronteras de Israel por el conflicto con Hamás en la Franja de Gaza, donde se ha perpetrado un auténtico genocidio hasta hoy impune y hasta poco condenado por la comunidad internacional.

Trump parece haberse salido con la suya; habrá que ver hasta cuándo.

Susurros

Inicia en el Congreso el periodo extraordinario para discutir 22 iniciativas de reforma, en un proceso que se antoja acelerado y consecuencia de la falta de eficiente trabajo legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados.

De las leyes por aprobarse destacan la de telecomunicaciones y la de la Guardia Nacional. La primera que entra con modificaciones, tras retirarse un artículo con el que se estimaba se emplearía o podría emplearse férrea censura a los medios digitales.

En el caso de la Ley de la Guardia Nacional, la oposición ha cuestionado la integración plena de ésta a la Secretaría de la Defensa Nacional, aun cuando no tenga muchas posibilidades de frenar la iniciativa.

Otras leyes por debatirse son la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Ley del Seguro Social, Ley General de Desarrollo Social, Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, entre otras.

