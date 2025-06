Van 16 Leyes esenciales para la libertad de expresión y el desarrollo

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Como ya es costumbre, a contrapelo de la oposición -PAN, PRI y MC- y de importantes segmentos de la sociedad, la mayoría de Morena, PT y Verde en el Senado y la Cámara de Diputados ayer arrancó un periodo extraordinario de 10 días en que diputados y senadores del oficialismo aprobarán 16 reformas diversas esenciales para la libertad de expresión y el desarrollo de México.

Bajo la conducción de sus coordinadores, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, las mayorías legislativas de Morena y sus aliados del PT y Verde en el Senado y San Lázaro irán por la aprobación de las siguientes reformas propuestas en su mayoría por la presidenta Claudia Sheinbaum:

De entrada, van por los cambios y derogaciones diversas de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Población, para -afirman- fortalecer el sistema de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Otra será la controvertida Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que surge luego de una larga discusión debido a que se considera es un intento por establecer la censura en México.

En este extraordinario, igual, se reformarán la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

El paquete incluye una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforman los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal ( para fortalecer el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo).

Los senadores y diputados irán igual por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, y el que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una reforma grande será la que expide la Ley de la Guardia Nacional con la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Código de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales (todo eso para lograr un nuevo diseño de la Guardia Nacional).

En estos 10 días se reformarán, adicionarán y derogarán diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (para culminar la transferencia de funciones del Coneval al Inegi).

También el que reforma el artículo 191 de la Ley del Seguro Social (retiro por desempleo), y finalmente el que adiciona dos incisos al artículo 113 de la Ley

Otra reforma será la que adicione y derogue diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; y de la Ley General de Bienes Nacionales, en materia ferroviaria y de armonización normativa.

Y una más la que reforma y adiciona los artículos 53 y 57 Quáter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (para dotar de más facultades a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados).

En el grupo de iniciativas está la Ley General de Vida Silvestre (para prohibir el uso de ejemplares mamíferos marinos); la reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (para regular la comercialización de la totoaba).

Entre las 16, está la que reforma al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en materia de reconocimiento a las mujeres que han transformado nuestra patria.

Y otra para ir a una nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (facultades de la Contraloría Interna del Senado de la República).

El debate sin duda será extenuante.

Regresan los senadores de Washington e informan

El senador panista Mauricio Vila informó a la Comisión Permanente los resultados del grupo plural de senadores que viajaron a Washington del 20 al 22 de mayo y del 4 al 6 de junio de este 2025 para cabildear con sus homólogos de EU a fin de intentar convencerlos de no aprobar la iniciativa del presidente Donald Trump llamada “The One, Big, Beautiful Bill” que busca gravar las remesas desde Estados unidos a otros países entre ellos muy mayoritariamente a México.

El informe indica que los legisladores mexicanos “contribuyeron a que se disminuyera en la Cámara de Representantes el impuesto propuesto, pasando del 5 al 3.5 por ciento”.

El grupo de legisladores mexicanos -integrado por Andrea Chávez, Karina Ruiz, Ignacio Mier y Alejandro Murat, de Morena; Mauricio Vila, del PAN; Ruth González, del PVE y Geovanna Bañuelos, de PT (del que se retiró la senadora priista Cristina Díaz)- reconoce que, pese a sus esfuerzos de diálogo con sus colegas estadounidenses, “son necesarios canales de diálogo permanentes para obtener los mejores resultados para nuestros connacionales”.

“Esto supuso la oportunidad de escuchar mutuamente las preocupaciones expresadas por las y los senadores de ambos países y fortalecer, al mismo tiempo, la relación bilateral entre México y Estados Unidos de América”, se indica.

El grupo tuvo un encuentro con el Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos de América y con los senadores estadounidenses Tim Kaine y John Curtis, líderes del Subcomité para el Hemisferio Occidental; con el senador Rubén Gallego; y con un grupo de representantes encabezado por María Elvira Salazar.

Y cerraron su visita a Washington con reuniones con embajadores acreditados en Washington, con el Mexico Program del Inter-American Dialogue, y una más con organizaciones latinas.

