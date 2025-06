Cambia tu vida como emprendedora y alcanza las cifras que siempre soñaste

De la mano de LifeVantage

Lu Rosas, empresaria por más de 20 años te cuenta cómo hacerlo en Be Hope

Por Arturo Arellano

En un contexto donde la salud preventiva y el emprendimiento digital convergen, LifeVantage Corporation se posiciona como un actor relevante en la industria del bienestar. Fundada en Estados Unidos y con presencia creciente en América Latina, esta empresa de mercadeo multinivel ha apostado por la nutrigenómica —la ciencia que estudia cómo los nutrientes interactúan con los genes— como eje de su propuesta comercial y filosófica.

Lu Rosas, es una empresaria con más de 20 años de trayectoria, no obstante, encontró justamente en el biohacking, el camino para lograr, inicialmente un empoderamiento total de su mente y cuerpo, para posteriormente poder usar todos sus recursos en el desarrollo de un emprendimiento poderoso en el que ahora trabajan, como couches en el sistema MindBody GLP-1 de LifeVantage.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la exitosa empresaria nos contó “Es importante mencionar que hoy las mujeres en México están cansadas de sobrevivir y están listas para prosperar, eso es muy importante, yo lo viví de primera mano, cuando hace 13 años decidí que debía encontrar otra manera de salir adelante, entonces se buscan las oportunidades, puertas se cierran y otras se abren, pero ahora con Angie, que es mi hermana, ya somos mentoras de mujeres lideres, y apoyamos a que otras alcancen el éxito tal y como lo hicieron con nosotras”.

Explicó que “Tenemos una comunidad de mujeres emprendedoras con negocios de 6 cifras y lo llamativo es que todo se trabaja desde tu celular, este es un modelo probado, sustentado e inteligente para todas aquellas mujeres que quieren hacer algo interesante en su vida. Y es que, esta es la situación en todo el mundo, muchas de nosotras nos hemos visto en un punto donde debemos elegir ser mamás presentes o independientes financieramente, pero eso ya se acabó, estamos en una nueva era. No deben elegir pueden hacer ambas cosas”.

En este escenario, afirma que lo más importante es que tanto Lu como su hermana Angie Rosas, pudieron encontrar un vehículo para lograr sus metas “las mujeres podemos desarrollar habilidades, trabajar con nuestras creencias, limitantes, y abrir los brazos a la abundancia. Mi Herman y yo tuvimos la suerte, la oportunidad de encontrarnos con la preparación necesaria. Las mujeres necesitan una oportunidad, en nuestro caso, llegó con una nueva tecnología Biohacking, es ciencia, optimiza cuerpo, energía y mente y lo hace sin fármacos, ni dietas extremas, es una innovación”.

Es por ello que ahora, refieren que se “necesita transmitir esa información y llegar a miles de personas, la gente envejece, es normal, pero quieren cuidar su salud desde un ángulo natural y LifeVantage es ese vehículo. Hemos sido pioneros junto con esta empresa en el tema de Biohacking que está en boom, muchos influencers, doctores, nutriólogos ya conocen y están en pro de ayudar al cuerpo de forma natural. Hemos ido por el mundo hablando de esta tecnología con estudios científicos y ahora la traemos a México, con el primer activador gen, de la supervivencia, a nivel celular, podemos retardar el envejecimiento a nivel celular con estos métodos”.

Be Hope: Universidad en Línea

Lo más importante, dijo Lu “es que se acerquen a nosotras, porque el emprendedor sabe que puede ser solitario el camino, o lo que hacemos, pero hemos creado una comunidad denominada Be Hope y universidad en línea, porque sabemos que las mujeres están en casa y no quieren descuidar a los hijos y necesitan algo que puedan hacer desde su hogar. En esta universidad ellas pueden aprender esta profesión, sin tener que ir cuatro años a la escuela y construir una red inteligente en Instagram, Facebook y crear su negocio de seis cifras. No necesitan ser influencers, ni expertas en salud, tenemos la idea, la comunidad y el sistema paso a paso que está probado, para que podamos llevarlo de boca en boca a otras mujeres”.

En la universidad encabezada por Lu y Angie Rosas, las mujeres van a aprender todo lo necesario sobre Biohacking y los recursos que LifeVantage, tiene para potenciar tus habilidades “si en este momento hay alguna mujer que necesite algo y le piden a Dios por una respuesta, nosotros les tenemos una oportunidad, solo tienen que tomarla” aseguran.

Y nos contó una historia de éxito “en Hermosillo, una chica, una mujer que tiene un negocio tradicional, quería tener más tiempo e ingresos para pagar sus deudas. Sabemos que tener un negocio te lleva todo tu tiempo, pero decide aprender con nosotras en sus tiempos libres, es decir, de su casa al trabajo. Empezó a aprender este sistema y lo empieza a aplicar, en solo 4 meses ella empieza a tener una gran respuesta, no solamente de conocidos, sino de mucha gente que comenzó a conocer en el camino. Ahora ya tiene un negocio de seis cifras, puede trabajar en ella, en su crecimiento personal, en toda esa parte del ser humano, del que no debemos olvidarnos, porque vivir solo para trabajar y pagar deudas no es vida”.

Concluye refiriendo que “Be hope es nuestra comunidad. Cuando me presentaron esta oportunidad, tenía una deuda que pagar y lo único que yo le dije a la mentora que me ayudada, es ‘dime que debo hacer, porque necesito empezar a generar’, y en mi primer mes fueron 1450 dólares. Entonces si una persona es aplicable, puede empezar a generar en su primera semana, cada mujer tiene diferentes limitantes, pero si es una mujer que ya entiende que debemos trabajar desde la creencia sin mis limitantes, los resultados serán más rápido. No obstante, también hay personas que llegan con miedo, pero rápido desarrollan sus habilidades, elevan la creencia en ellas mismas y salen adelante”.

A fin de tener una atención personalizada, saber de costos y aplicar para ser parte de esta red de mujeres exitosas, Lu y Angie rosas ponen a disposición el siguiente número telefónico: 564 5640012024.