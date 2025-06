Destaca Claudia Sheinbaum Pardo beneficios de reformas en seguridad

Fortalecimiento de estrategia nacional

Queremos que haya un sistema nacional de inteligencia e investigación que reduzca la impunidad, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que con las reformas en materia de seguridad a las leyes del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; de la Guardia Nacional; y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que se busca es fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para detener a presuntos delincuentes y reducir la impunidad.

“Lo que queremos ahora es que haya un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, particularmente para la delincuencia organizada, que coadyuve al Ministerio Público para fortalecer las capacidades de judicialización para poder llevar al juez y que en efecto se tengan todas las pruebas para poder tener más órdenes de aprehensión que permitan detener a un presunto delincuente, eso es lo que estamos fortaleciendo. Tiene capacidades la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y las capacidades que se le dieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Constitución y las capacidades que tiene la Guardia Nacional.

“Lo que no queremos es que cada quien investigue por su lado, lo que queremos es que se coordine para coadyuvar con el Ministerio Público ¿Qué objetivo tiene esto? Reducir la impunidad, que se pueda tener las capacidades que requiere el Estado Mexicano para detener a un presunto delincuente y ya será el juez el que determine su culpabilidad o no, a partir de las pruebas que presente el Ministerio Público, ayudado por este gran sistema”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Reforma al artículo 21 de la Constitución

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, se busca reformar el artículo 21 de la Constitución Política, para establecer el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia (SNII) como una herramienta orientada a la prevención, detección y desarticulación de las amenazas que atentan contra la paz pública y los derechos fundamentales de los mexicanos, así como de su investigación, persecución en todo, momento bajo el mando y como coadyuvante del Ministerio Público.

Destacó que con esta ley se aprovechará la tecnología de vanguardia a través de una plataforma que permita la conexión a registros y bases de datos para brindar información que ayude en la judicialización, además de que para su cumplimiento se capacitará y certificará al personal para actuar con visión humanista, con valores, principios, honestidad y ética en el servicio público. Sobre la Ley de la Guardia Nacional, precisó que expidan seis leyes y dos códigos

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que la reforma a Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se trata de una iniciativa que tiene el objetivo de fortalecer este sistema con la actualización de la integración, organización y funcionamiento, estableciendo con claridad las competencias entre instituciones. Además se promueve una coordinación efectiva y una alineación estratégica entre los tres órdenes de gobierno, se articulan las estrategias estatales de seguridad y da otorga sustento jurídico al Gabinete Federal de Seguridad Pública, dándole obligatoriedad y posibilitando que su modelo sea replicado en las entidades federativas mediante las Mesas de Paz.

Anuncia CSP reforma electoral

Tras criticar que el Instituto Nacional Electoral (INE) “se extralimitó” al decir que había votos que “no deberían de haberse incorporado al resultado final” de la pasada elección judicial, porque “esa es labor del Tribunal Electoral”, la Presidenta aseguró que enviará una reforma electoral, misma que contempla en sus 100 puntos de gobierno.

Sostuvo que hay “un grupo de consejeros (electorales) que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente esa es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación: hay que votar en contra, independientemente de qué sea lo que se presente”.

Dijo que “el INE se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final (de la pasada elección). Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Ahora quieren revisar quien sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución”.

“Está en mis 100 puntos una reforma electoral, que hace falta. En su momento la vamos a presentar, porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE: la cantidad de recursos en las elecciones -8 mil millones de pesos para la judicial-, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y también las plurinominales”, sostuvo.

La Presidenta aclaró que no tiene contemplado reunirse con el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y dejó en manos del Congreso la decisión de si los próximos ministros usarán o no toga durante las sesiones en el pleno.

Descalifica Sheinbaum a críticos que denuncian censura

Sobre las reformas legales promovidas por el gobierno de Puebla para combatir el ciberacoso, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó a los críticos que denuncian censura cuando pueden realizar todos los cuestionamientos con plena libertad. Citó como un ejemplo que una televisora la critica por todo diariamente y nadie les dice nada.

Tras reivindicar que su postura es pleno respeto a la libertad de expresión, justificó las reformas legales promovidas por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta porque, según dijo, se trata de combatir al ciberacoso y no pretende censurar las críticas en contra de su desempeño.

De igual forma, salió en defensa de la gobernadora Layda Sansores quien promovió un juicio penal contra un periodista, argumentando que en realidad es un proceso en contra de la violencia contra la mujer. Las críticas de esa publicación no se refiere a su desempeño como funcionaria, sino tiene que ver con su físico, como se pinta y como se viste.