Esto no ha concluido… ahora viene la reforma electoral

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Quién hubiera pensado que con las decenas de reformas constitucionales realizadas y con la desaparición de instituciones que eso ha representado para la reconfiguración -¿anulación?- del Estado democrático de derechos y libertades, que se construyó en los últimos 35 años, ya eran suficientes, habrá que decirles que no, que ahora viene la tan anunciada y temida reforma electoral.

Los objetivos de esta reforma están delineados desde el sexenio anterior:

1.- Desaparición del INE para que la secretaría de Gobernación recupere el viejo esquema de la entonces Comisión Federal Electoral de los años 80 bajo la conducción del titular de Gobernación en turno;

2.- Reducción sustancial de presupuestos a esa área y de subsidios oficiales a partidos políticos;

3.- Absorción del padrón electoral y todas las áreas de levantamientos de opinión, seguimiento de procesos electorales, y lo que se encuadra hoy en el INE, para bajar al mínimo los costos de los procesos electorales.

4.- La desaparición de la figura de diputados y senadores plurinominales, para ir a una conformación de sólo 300 diputados federales, uno por distrito y de 64 senadores, 2 por estado.

5.- Reconfiguración y reducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

6.- Al concentrar el diseño, operación, realización y calificación de los procesos electorales federales en una Comisión Federal Electoral, dependiente política y presupuestalmente de la secretaría de Gobernación, desaparecerían las Oples estatales para que cada estado replicara el modelo federal de la 4T y sus áreas de gobierno crearan sus comisiones electorales locales para diseñar, organizar y conducir y calificar sus propias elecciones estatales.

Al menos eso es lo que se ha planteado hasta hoy y habrá que ver qué enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso para impulsar su propia reforma electoral, preanunciada ayer mismo por ella en su mañanera cumpleañera.

Lo hizo al recriminarle a los llamados por ella “comentócratas” y a los 5 consejeros del INE que votaron contra la validación de la elección judicial sus críticas:

“Nunca hablan del fraude electoral del año 2006, porque quien era presidente del Instituto Federal Electoral en 2006 es uno de los comentócratas más mencionados; cuando él validó un fraude electoral, que nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos, que votaron por quemar las urnas después o quemar las boletas para que nunca se supiera cuál fue el resultado real de 2006, nunca mencionan eso, eso no es parte de eso.

“Por ejemplo, ahora el INE -desde mi punto de vista- se extralimitó en decir que “había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final”. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE; el Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no. Ahora, quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución.

“Entonces, sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en: “todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación hay que votar en contra”, independientemente de cuál sea, o qué se presente.

“Está en mis 100 puntos (de campaña electoral) una reforma electoral, que hace falta y ya, en su momento, la vamos a presentar. Porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, 8 mil millones de pesos costó la elección ahora; la cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y otras formas. También los plurinominales, también.

“(Anuncia esta próxima reforma, dice) Para darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso”.

Es decir, esto sigue…

El Senado va por 15 reformas

Iniciado el que será uno de los más largos y extenuantes periodos extraordinarios, quizá el más pretencioso en la historia del Legislativo mexicano que ha anunciado al menos 22 nuevas leyes y reformas, el Senado que lidera el morenista Adán Augusto López buscará sacar adelante 15 de esos productos, afirmó ayer su Mesa Directiva.

En caso se no alcanzar este objetivo, se dijo, se buscará la realización de otro periodo extraordinario antes del 1 de septiembre.

Este periodo comenzó con el envío anteayer de 3 minutas de parte de los diputados a senadores, las cuales ya se derivaron a comisiones del Senado a las que corresponde su análisis y dictaminación.

Estas deberán ser tramitadas antes del 2 de Julio.

Está previsto que hoy miércoles se apruebe la designación de nuevos cónsules y embajadores así como un dictamen sobre la salida de tropas.

Mientras, sigue en revisión el proyecto para fortalecer el combate al lavado de dinero, que establece la coordinación de diferentes instituciones que contempla su seguimiento a nivel internacional.

Se va al combate del crimen organizado más allá de lo nacional, se afirmó.

