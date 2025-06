Juan Gabriel sigue cantando aún después de haber muerto

Con una huella imborrable en la cultura latinoamericana

Su dueto con John Fogerty y una fallida colaboración con Paul McCartney

Por Arturo Arellano

Juan Gabriel, conocido como “El Divo de Juárez”, dejó una huella imborrable en la cultura latinoamericana. Su legado trasciende la música, influyendo en diversas esferas culturales y sociales en México y más allá, tan es así que actualmente sigue lanzando música y se mantiene en las listas de popularidad, aun con la ligera desventaja de estar muerto.

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, fue un prolífico cantante y compositor que escribió alrededor de 1,800 canciones y grabó con más de 800 artistas en siete idiomas. Su música abarcó géneros que iban desde el mariachi hasta la salsa y la música disco, convirtiéndose en parte integral de la cultura pop mexicana y latinoamericana.

Desde su muerte de Juan Gabriel en 2016, se han lanzado varias canciones póstumas que han mantenido viva su presencia en la música.

“Méxxico es Todo” – Esta canción fue lanzada en septiembre de 2023 y es el primer sencillo de su segundo álbum póstumo. La canción mantiene el distintivo estilo musical de Juan Gabriel, con melodías festivas y ritmos tradicionales mexicanos.

“Gracias al Sol” – Una versión de la canción “Have You Ever Seen the Rain?” de Creedence Clearwater Revival, que si bien, fue lanzada poco antes de su muerte, muestra cómo Juan Gabriel seguía explorando y reinterpretando música hasta el final de su vida.

Posteriormente en “Los Dúo 3”, álbum lanzado en 2022, Juan Gabriel incluye colaboraciones con varios artistas y presenta versiones renovadas de sus éxitos más queridos. Incluso una versión de “Gracias al Sol” junto al mismísimo John Fogerty, quien canta su parte en su idioma original de “Have You Ever Seen the Rain”, que se popularizó con los Creedence Clearwater Revival.

No obstante, al final Fogerty canta la frase “Ahora no, no ha llovido el día de hoy, hace buen tiempo, gracias al sol” en español.

https://open.spotify.com/intl-es/track/06HCIVi4jW4kQA0BPhMRbh?si=4899cb03c7ea42a8

Otra que destaca en este disco es la colaboración entre Juan Gabriel y Charles Aznavour, un testimonio del poder de la música para unir culturas y generaciones. Y es que estos dos gigantes de la música se unieron para crear “Venecia Sin Ti”.

https://open.spotify.com/intl-es/track/4AYQ6r7TXsS0mBAQSNCUex?si=faa1351ac96e4ba2

Estas canciones y álbumes han permitido que los fans de Juan Gabriel continúen disfrutando de su música y legado, manteniendo su espíritu y talento presentes en la cultura musical latinoamericana.

Lo que pudo ser junto al Ex Beatle

La colaboración entre Juan Gabriel y Paul McCartney es una historia fascinante que, lamentablemente, nunca llegó a concretarse. Y es que, antes de su fallecimiento en 2016, el mexicano estaba en negociaciones para grabar un dueto con el ex-Beatle, como parte del álbum “Los Dúo 3”, donde unió su voz con la de varios artistas nacionales e internacionales.

Fue el productor Gustavo Farías, quien reveló que McCartney rechazó la propuesta “El Divo de Juárez le había dejado una carta a Paul McCartney en donde le pedía que tuvieran un dueto, esta fue entregada a pesar de la ausencia física de Juan Ga, pero McCartney reveló que no quería cantar con alguien que ya no estuviera aquí”.

De tal manera que nunca se materializó, pero la posibilidad de esta colaboración muestra el alcance y la influencia de Juan Gabriel en la música global, y cómo su legado sigue inspirando a artistas de todo el mundo.

Cabe mencionar que, La influencia de Juan Gabriel no se limitó a la música. Su estilo extravagante y su personalidad carismática desafiaron las normas tradicionales de género y machismo en México, pero es algo de lo que hablaremos en otra entrega.