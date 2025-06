Marc Martel regresa a México Con “One Vision Of Queen”

Con un repertorio renovado de la banda

9 de julio en León, 10 de julio en Querétaro, 12 de julio Puebla y 13 de julio Toluca

Por Isabel Violeta

Marc Martel es conocido por su gran parecido en voz al cantante Freddie Mercury mismo al que dio voz en la película “Bohemian Rapsody”. Este año regresa a México con su show “One vision of Queen”.

Ha renovado distintas piezas en el repertorio, además de un nuevo diseño de audio e iluminación para presentarse los días 9 de julio en León, 10 de julio en Querétaro, 12 de julio en Puebla y 13 de julio en Toluca.

En entrevista externó su emoción “me siento muy contento de regresar a México y visitar un lugar donde no había estado que es Toluca, pues ya había estado en Querétaro y en Puebla”.

En cuanto a su preparación detalló “es muy fácil de entender que es un desafío muy grande cantar las canciones de Freddie Mercury. Cuando empecé tuve muchas dificultades para hacer un show completo. Y ahora después de años, mi voz se ha hecho mucho más fuerte. Usualmente hago un calentamiento voz muy riguroso por las tardes, antes del show. Y los otros componentes, son dormir bien e hidratarse mucho”.

Al preguntarle si en este show incluiría el nuevo tema inédito “Face it Alone” confesó “sí la he escuchado, pero no veo que la gente la conozca tanto. Siempre es excitante escuchar música nueva de una banda tan conocida como es Queen, pero a veces, tiene alguna implicación el hecho de que ese tema nunca fue eh publicado antes, por eso ahora no lo incluyo”.

No obstante, reconoce que incluirá muchas sus canciones favoritas “si tuviera que elegir una, sería Bohemian Rhapsody. Y si tuviera que adivinar, esa también es la canción que todo el mundo espera escuchar en los shows”.

Marc Martel siempre tiene una expectativa buena de las ciudades que visita, pero hay lugares donde no va tan seguido y a lugares donde no ha ido y el recibimiento del público siempre es bueno “no importa en qué lugar de México me presente, el público de México siempre ha sido muy demostrativo y muy efusivo”.

Estando en el marco del mes del orgullo de la comunidad LGBT y siendo Freddy Mercucry un icono de la misma, el cantante comentó “me gusta mantenerme al margen, creo que todo el mundo conoce una o dos canciones Freddie porque es una música muy universal y lo importante es que es música para todos”.

Por último, invitó a todo el mundo, de todas las generaciones a no perderse este show pues “va a ser una gran noche de rock con la mejor música, los invito a ver mi renovado show”.

Para obtener mayor información del evento u otros, pueden consultar las redes sociales de @MarcMartelMusic en Facebook e Instagram, así como su sitito oficial www.marcmartelmusic.com. La venta de boletos en León es por www.ticketmania.mx, mientras que en Querétaro, Puebla, Toluca es por www.taquillacero.com.