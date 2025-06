Jóvenes exigen revisión de casos por la cancelación de examen para bachillerato

Piden una prueba presencial

Estudiantes afectados por cancelación de su examen en línea de ingreso al bachillerato de la UNAM denuncian que se les canceló sin previo aviso y no han tenido respuesta sobre si podrán tener otra oportunidad.

Orlando, uno de los jóvenes cuyo examen virtual de ingreso fue cancelado sin previo aviso dijo: “Estando en la pregunta 92 de 128, cuando ladraron unos perros afuera de mi casa, de repente la pantalla se puso en blanco y me salió un mensaje que decía ‘Examen cancelado’, e inmediatamente me comuniqué con el soporte técnico, pero me dijeron que no había nada que pudieran hacer“, comentó.

Expresó que le parece injusto que por el cambio de modalidad para presentar el examen de ingreso a la preparatoria esté generando esta problemática, ya que “no sirvió de nada el esfuerzo que hice, pagué un curso de 22 mil pesos y me sentía preparado para la prueba, pero me la quieren cancelar”.

Yunuen, otra joven afectada, explicó que mientras se encontraba respondiendo el examen “empezaron a salirme advertencias de uso del celular porque la pantalla se reflejaba en mis lentes, expliqué lo que ocurría, pero de pronto se canceló”.

“Tuve que buscar el apoyo de una de mis tías para poder presentar el examen en un lugar en silencio, pero aún así tuve problemas, y después de eso he estado mandando correos a la mesa de soporte de la UNAM, pero no he tenido respuesta”, lamentó.

Otra aspirante, Fani, reclamó que el día de su examen ingresó a la plataforma, pero esta no le arrojó las preguntas, por lo que acudió a las oficinas que la UNAM habilitó para atender a los aspirantes. Ahí le dieron una nueva fecha para presentar la prueba, pero “pasó lo mismo, no se veía la mitad de la página y no me dejaba responder, por lo que sólo pude completar una parte”.