Paz frágil

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Los efectos económicos y financieros de la llamada “guerra de los 12 días” no fueron tan nefastos como se pudo haber pensado de una conflagración bélica de la magnitud de la sucedida entre Israel e Irán.

Pareciera que los mercados intuyeron que no duraría mucho ni contagiaría a otras regiones o países que ya sabían que el fomentador de la guerra, Donald Trump la controlaría en muy poco tiempo para erigirse como el generador de paz, cuando ha sido todo lo contrario.

Sí, hubo altibajos en las bolsas de valores de todos los países del mundo, pero más con fines especulativos que por un daño de mediano y largo plazo a los mercados de capital y fondos de inversión.

Ni siquiera el hecho de que la paz alcanzada se observe frágil al no lograrse ningún convenio de fondo; ahora todos hablan del regreso a la estabilidad y de haber ganado en el proceso de hostilidades.

Lo cierto es que la paz en el Medio Oriente no se ha recuperado, y el exterminio de Palestina por parte de Israel prosigue ante la complacencia de la ONU y de la gran mayoría de los países del mundo.

El genocidio accionado por Benjamin Netanyahu no se detiene y poco le importa a él y a Donald Trump la muerte de niños, mujeres y ancianos en la Franja de Gaza. Si se quisiera la paz, realmente se hubiera frenado tan abominable acción. ¿Habrá alguien que realmente lo intente y lo logre?

Susurros

Tampoco para México el conflicto de Medio Oriente ha significado efectos nocivos de consideración; ni siquiera el peso se ha visto afectado. Su cotización frente al dólar se ha mantenido prácticamente estable y la paridad se mantiene por debajo de las 19 unidades por dólar.

Donde sí se ha resentido un daño es en la inflación, aun cuando no son atribuibles al Medio Oriente, sino a efectos internos que han sacado el encarecimiento fuera del rango objetivo del Banco de México de 3+-1 al llegar al 4.57 por ciento anual en este mes de junio.

En el segundo semestre de 2025 se podrá conocer mejor la salud económica del país. Hasta ahora se ha evitado caer en recesión y se mantiene la esperanza de lograr un crecimiento del 1 por ciento en este año.

Cabe mencionar que para la presidenta Claudia Sheinbaum el crecimiento económico no lo es todo, pues a pesar de las circunstancias presentes se ha logrado abatir la pobreza y aumentar el salario mínimo por arriba de la inflación. Son parámetros sociales realmente importantes.

salvadormartinez@visionmx.com X: @salvador_mtz