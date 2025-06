Precisiones y vicisitudes de Ricardo Monreal

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Líder formal de Morena en la cámara de Diputados, el zacatecano Ricardo Monreal siempre juega alto en la política… y el poder.

Y en este juego, no siempre transita sin riesgos, pero su voz siempre marca línea y define temas.

Hoy, en su bancada, hay discordias, corrientes y personajes que se parecen mucho a las tribus y a sus jefes plumas blancas del pasado PRD y del presente PRI de los que viene Morena.

Pese a los pesos y contrapesos con los que se enfrenta interna y externamente, Monreal, con la mayor de las experiencias legislativas y de liderazgo político en el actual Congreso, va tan campante como el Johnnie Walker, del famoso anuncio publicitario.

Sus muchos años frente a los medios, hacen que disfrute de las entrevistas y conferencias de prensa que otros temen y eluden.

Uno de estos es su contraparte en el Senado, el tabasqueño Adán Augusto López, quien de plano hace lo imposible por no hablar ni tener cerca a reporteros. No esconde su aversión frente a ellos.

En este singular contexto a ambos les sale natural sus posiciones ante los medios. Uno a favor y el otro en contra.

No habrá otro extraordinario este año: Ricardo Monreal

De entrada, ayer Monreal apoyó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que las mayorías de Morena, PT y Verde legislen al vapor y en su anunció del envío de la próxima iniciativa de reforma electoral.

Y aprovechó para anunciar que las leyes que se derivan de la reforma judicial, la Ley de Amparo, del Código de Procedimientos Penales, la Ley sobre Delincuencia Organizada, la Ley de lo Contencioso Administrativo o la Ley de Amparo, las reformas en materia de salud para los vapeadores y algunas otras funciones de la Cofepris no saldrán de este periodo extraordinario, sino hasta el periodo ordinario, que iniciará en septiembre.

Igual será, dijo, el curso que siga la reforma electoral que propondrá la presidenta Sheinbaum, agregó.

“La Presidenta acierta al anunciar que promoverá una reforma electoral. Nosotros estamos listos, pero será hasta el próximo primero de septiembre. Ya no habrá periodos extraordinarios”, precisó.

-¿Se extralimitó el INE en sus valoraciones en este reciente proceso?, se le preguntó.

“El INE ha estado actuando de manera parcial… de manera extralimitada… por capricho… En ese sentido, la crítica de la Presidenta es correcta y acertada… estamos de acuerdo con ella”, afirmó.

Aclaró, luego, que la crítica de la mandataria y la suya, se refiere a los 5 consejeros que intentaron invalidar la elección judicial, de quienes se negó dar sus nombres.

Aligerada la carga de dictámenes al pasarse hasta luego de septiembre, la Cámara de Diputados concluyó sus trabajos ayer, y sólo se reactivarán si es que el Senado les hace llegar alguno de los dictámenes que tiene en trámite, aclaró.

¿Se va Saúl de Morena?

Respondidas las cuestiones legislativas, Monreal le entró al tema de su hermano Saúl, quien ocupa un escaño en el Senado y que busca ser candidato de Morena en el proceso de 2027 a la gubernatura de su natal Zacatecas, que hoy ocupa su hermano David.

El primero de los Monreal en ser gobernador fue Ricardo, de 1988 a 2004. El segundo, David, de 2021 a 2027, y Saúl sería el tercero, de 2027 a 2033.

Pero sus aspiraciones chocan de frente con la condena hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien promovió una iniciativa para prohibir el nepotismo y evitar que familiares pudieran suceder electoralmente en el cargo a otros parientes en el poder.

La iniciativa de Sheinbaum se aprobó a fines del año pasado… pero para iniciar en la contienda electoral de 2030.

Entonces, Sheinbaum pidió a su partido, Morena, establecer en un Consejo Nacional, el candado de no lanzar ninguna candidatura en 2027 que significara nepotismo.

Desde entonces, ese candado electoral interno va directamente contra las aspiraciones de dos senadores de Morena: Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio, quien quiere la candidatura para suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija Evelyn.

Frente a ese impedimento, ambos han jugueteado con la idea de ser lanzados por otros partidos.

Saúl le sonríe a la posibilidad de ser nominado por el Verde Ecologista.

Ricardo es, sin duda, el jefe político -pero no verdugo- de sus hermanos. Y en esa calidad, ayer le preguntaron si Saúl irá a ser candidato a Zacatecas por el Verde.

-Diputado, hablando de situaciones más agradables, ¿Si se va Saúl al Verde, lo vas a apoyar o solamente en Morena?, interrogaron.

“Es pura provocación”, respondió sonriente.

-Nada más, di sí o no, se le reviró.

“Yo soy fundador de Morena; obviamente Saúl es muy inteligente, Saúl no se irá a ninguna parte creo yo… y si se fuera, yo no lo seguiría, porque yo me quedaré en Morena”, indicó para dejar la puerta abierta a que su hermano escoja otro camino fuera de Morena.

-¿Saúl tiene la capacidad y la estructura para competir de manera independiente?, se le insistió.

“Saúl es muy inteligente y es un joven, el más joven de todos de los Monreal y en su inteligencia no está irse de Morena. Va a aguantar, va a resistir como buen mexicano… él está bien. Y nosotros somos 14 hermanos, tres se dedican a la política, David, Saúl y yo, de los 14. Y Saúl es fundador también de Morena. Y yo creo que Saúl es tan maduro que se va a mantener en Morena.

-¿De eso hablaron ayer, diputado?

“Ayer hablé con y le dije, entre otras cosas, que lo quiero mucho”, eludió Ricardo.

