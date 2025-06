Cisma en el PRI

De frente y de perfil. Ramón Zurita Sahagún

Éramos muchos y parió la abuela

Con esa simple frase evocadora del lenguaje popular mexicano se dibuja lo que sucede en el ámbito político.

Los partidos políticos no parecen llenar las expectativas de los ciudadanos, por lo que la presencia de los electores en las urnas es cada día menor.

Con todo y ello decenas de organismos buscan su constitución en partido político, llenando los requisitos que les obliga el INE.

En enero próximo quedará definido si hay nuevos partidos políticos con registro condicionado para la elección de 2027.

Sin embargo, hay otros que no aspiran a eso (por lo pronto), pero buscan la motivación ciudadana, para que sea más participativa.

Un grupo de priistas que no pretende renunciar al PRI se constituyó en asociación civil, ya que es imposible solicitar registro como partido político, lo que solamente se puede hacer al año siguiente de los comicios federales.

Entre sus principales propósitos se encuentra vencer la indiferencia de la ciudadanía, hacerla más participativa y mostrar que hay otras opciones.

El grupo lo forman principalmente personajes que han militado en el PRI durante décadas y que ahora se quejan del manejo que viene haciendo la dirigencia nacional, con la que no están de acuerdo, aunque pretenden invitar a militantes de otros partidos y sensibilizar a los electores, principalmente a los sectores que más alejados se encuentran como son los jóvenes, los universitarios y las amas de casa.

La gota que derramó el vaso para que esos priistas estén buscando y ofreciendo nuevas opciones fue la designación de Cristina Ruiz como presidenta del partido tricolor en el Estado de México.

La inconformidad parte de las formas, las que consideran no fueron las adecuadas para seleccionar la dirigencia estatal.

Alejandro Ozuna, ex secretario de Gobierno y exalcalde de Toluca; Ricardo Aguilar, ex diputado federal, ex dirigente estatal del PRI y ex subsecretario de Agricultura y Carolina Monroy, ex diputada federal y ex dirigente nacional del PRI, son la cabeza de este nuevo movimiento que de tener éxito podría ser la tumba del PRI en Edomex.

Siendo el Estado de México la principal fuente de sufragios del Revolucionario Institucional, el golpe sería demoledor para el organismo político.

El millón 800 mil votos obtenidos por el PRI en la pasada elección local, donde triunfó la morenista Delfina Gómez, pasaría a la historia como la última votación copiosa para el tricolor.

Estuvieron cerca de la campaña de Alejandra del Moral, quien después de perder la elección se despidió del Revolucionario Institucional y se sumó a Morena.

Los integrantes de esta asociación aseguran que no piensan en obtener posiciones políticas, sino en buscar el beneficio de los ciudadanos, conociendo de cerca los problemas que les aquejan y dando soluciones.

Por lo pronto, de renunciar al PRI o ser expulsados, el partido tricolor sufriría un gran daño en la entidad en la que tiene su mayor cosecha de votos.

Los recuerdos los atrajeron. Uno era presidente del CEN del PRI y el otro candidato al gobierno de Oaxaca cuando convivieron en sus tiempos priistas. Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Murat, compartieron el pan y la sal, mientras el hijo de José Murat le contaba de las bondades del proyecto del segundo piso de la 4T, el que todavía no atrae al sonorense, quien sigue militando en el PRI, aunque no forma parte de su bancada en el Senado. Beltrones es tentado por varios organismos políticos para que se sume a su causa, pero se resiste a ello.

