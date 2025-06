CSP pone en marcha los primeros 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en 14 estados

Se generarán 300 mil empleos y una inversión de 1.5 del PIB en esta administración

Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio arranque a los primeros 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar que se ubicarán en 14 estados, con los cuales se fortalecerán las inversiones y se generarán 300 mil empleos para las mexicanas y los mexicanos, así como una inversión de 1.5 del Producto Interno Bruto.

“Uno de los ejes centrales del Plan México para fortalecer las inversiones nacionales y extranjeras es ordenar la inversión por clusters -se llama-, zonas en donde haya desarrollo, principalmente industrial, aunque no solo, también estamos planteando de servicios y turismo. Polos de Desarrollo que permitan, por un lado, tener inversión de empresas manufactureras o de servicios, y que en estos mismos Polos haya vivienda y haya desarrollo integral: escuelas, hospitales. De tal manera que no sigamos con un proceso de desarrollo desordenado, que quede lejos las fuentes de empleo de los lugares donde viven las y los trabajadores”, destacó.

La Jefa del Ejecutivo federal, en conjunto con las gobernadoras y gobernadores, realizaron la Firma de la Carta de Intención para los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, lo cual, destacó, demuestra la coordinación y la unidad que hay en todo el país.

“El Plan México va, hay mucha coordinación, hay mucha unidad en nuestro país con todas y todos los gobernadores sacando adelante a México que es lo más importante”, destacó.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrad, precisó que los 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar estarán ubicados en: Seybaplaya, Campeche; Juárez, Chihuahua; Durango, Durango; Nezahualcóyotl, Estado de México; Celaya, Guanajuato; un polo dedicado a la Economía circular en Hidalgo; AIFA, Hidalgo; Morelia, Michoacán; Ciudad Modelo, Puebla; Chetumal, Quintana Roo; ⁠⁠Topolobampo, Sinaloa; Altamira, Tamaulipas; Huamantla, Tlaxcala; Tuxpan, Veracruz y Hermosillo, Sonora.

Informó que estos polos tendrán una serie de facilidades y estímulos fiscales:

– Promover inversiones en maquinaria y equipo: deducción inmediata del 100 por ciento de inversión en activos fijos nuevos.

– Fomentar programas de capacitación dual: Deducción adicional del 25 por ciento en programas de capacitación.

– Impulsar la innovación: Iniciativas de investigación y desarrollo con deducción adicional del 25 por ciento.

Acompañan a la Presidenta, en Salón de Tesorería, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo; el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier; la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar; el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal. Así como el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales.

Sólo dichos, lo de narcolavado en bancos: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró este jueves que si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no da a México pruebas de supuesto narcolavado de instituciones financieras, el gobierno de México no reconocerá el delito.

“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, si se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora, el Departamento del Tesoro, no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero.

“Entonces, que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos”, comentó Sheinbaum en su conferencia mañanera de este jueves.