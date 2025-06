Rafael Guerra Álvarez convoca a retomar labores en el PJCDMX este lunes 30 de junio

A casi un mes del paro

El presidente magistrado dijo que mediante el diálogo con los trabajadores, se elaboró una propuesta que responde legal y progresivamente a sus principales exigencias, con el propósito de restablecer la operación de una institución que atiende a más de 844 mil usuarios semanalmente

Tras casi un mes de paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez hizo un llamado oficial a retomar labores el próximo lunes 30 de junio, asegurando que no habrá represalias para quienes han participado en las manifestaciones. En conferencia de prensa acompañado por el secretario de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, advirtió que cada día que el órgano judicial no opera se genera un inmenso retraso en los asuntos de la ciudadanía. Guerra Álvarez afirmó que, mediante el diálogo con los trabajadores, se elaboró una propuesta que responde legal y progresivamente a sus principales exigencias, con el propósito de restablecer la operación de una institución que atiende a más de 844 mil usuarios semanalmente. Según datos del propio Poder Judicial, el paro ha sido sostenido por unos 600 trabajadores, equivalentes a aproximadamente el 5% de la plantilla total de 10,800 personas. La propuesta: incentivos, estabilidad y apertura presupuestaria. Entre los compromisos presentados por el magistrado presidente destacan: – Entrega de un bono extraordinario antes de diciembre, además del habitual.- Incremento salarial y mejora de prestaciones para 2025, condicionado a economías presupuestales. – Inicio del proceso de basificación del personal operativo. -Inclusión de trabajadores en la elaboración del proyecto presupuestal para 2026. – Protección contra represalias administrativas y económicas, tales como traslados forzosos o cambios de comisión. No obstante, Guerra Álvarez lamentó que representantes de la organización sindical en paro decidieran no firmar la propuesta durante la mesa de negociación del 25 de junio, reiterando su exigencia de un aumento del 5% directo al salario y 3% adicional en prestaciones. Mayoría sindical apoya el acuerdo El magistrado señaló que el sindicato mayoritario, que representa al 60% del personal y siete sindicatos adicionales ya avalaron la política salarial propuesta, sumando el respaldo de más de 9,000 trabajadoras y trabajadores. En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó un exhorto firme al Consejo de la Judicatura y al Poder Judicial Federal para destrabar el conflicto, advirtiendo que «una minoría del 5% impide que el 95% restante trabaje», en palabras de la titular de la Consejería Jurídica capitalina. Justicia postergada: consecuencias para la ciudadanía Grupos civiles y litigantes han advertido sobre retrasos en audiencias, suspensión de resoluciones judiciales y acumulación crítica de expedientes, afectando casos urgentes como pensiones alimenticias y amparos médicos. Un defensor de oficio señaló: “Esto no sólo impacta a los trabajadores, sino principalmente a quienes esperan justicia pronta”. Guerra Álvarez reconoció el rezago causado por la paralización y afirmó que, una vez reactivadas las funciones, se implementará un plan estratégico para acelerar el desahogo de asuntos rezagados. Propuesta de conciliación institucional El gobierno capitalino propuso formalmente una mesa de diálogo tripartita entre el Consejo de la Judicatura, líderes sindicales y autoridades administrativas para buscar una solución definitiva. Además, planteó al Congreso de la Unión revisar los marcos legales que permitan mantener la operación judicial en contextos de protesta, sin vulnerar el derecho a la manifestación. Finalmente, Guerra Álvarez reiteró su invitación a todo el personal a reincorporarse a sus funciones sin temor el 30 de junio. “Habrá continuidad, habrá respeto, y caminaremos juntos hacia el fortalecimiento de esta casa de justicia”, concluyó. Por su parte, el secretario de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, enfatizó que “nos consta” la total apertura del magistrado Rafael Guerra para escuchar, proponer, hacer planteamientos y buscar consensos. En la conferencia de prensa estuvieron el oficial mayor del PJCDMX, Sergio Fontes Granados, así como los subsecretarios de Gobierno y de Concertación Política de la administración capitalina, Fadlala Akabani, y Juan José García Ochoa, respectivamente.