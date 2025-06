Judokas de la UAEMéx símbolo de esfuerzo y perseverancia universitarias

La selección universitaria brilló en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025, al conquistar un total de seis medallas

Toluca, Méx.- La Selección de Judo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) brilló en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025 al conquistar un total de seis medallas: una de oro, una de plata y cuatro de bronce.

Destacó la participación de Jade Guadalupe Pérez Tolentino, estudiante de la Facultad de Derecho, quien se coronó con la medalla de oro, demostrando técnica, constancia y gran nivel competitivo.

Samantha Carmona, estudiante de décimo semestre en la Facultad de Ciencias de la Conducta, obtuvo tres medallas de bronce: en combate libre femenil, kata y combate por equipos. “Fue un proceso de crecimiento y de retos. Me quedé contenta, pero no satisfecha. Siento orgullo por las personas que me formaron tanto en lo académico como en lo deportivo. Representar a la universidad significa trabajo duro y perseverancia”, expresó.

América Joana Gómez Casales, alumna de octavo semestre de Psicología, vivió su primera participación en un nacional y se colgó la medalla de bronce en kata mixta. “Antes practicaba voleibol, así que entrar al judo fue una decisión drástica, pero una de las mejores de mi vida. Este deporte me ha enseñado respeto, responsabilidad y el valor del compañerismo”, señaló.

Con medalla de bronce en combate por equipos, Armando García Rojas, estudiante de octavo semestre en Psicología, compartió: “El judo exige mucho, pero el trabajo en equipo nos sacó adelante. Hemos creado una hermandad. Este deporte me ha enseñado honestidad, lealtad y responsabilidad”.

Desde la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, Alejandro Martín Gutiérrez Ramírez, en octavo semestre, volvió a la competencia tras una lesión y obtuvo bronce en equipos mixtos. Al respecto, mencionó que “el judo es un camino de crecimiento personal. No se trata de hacer daño, sino de controlar la situación y de conocerse a uno mismo. Mi sensei ha sido una guía, tanto en lo deportivo como en lo personal”.

En tanto, Dudhu Carbajal, estudiante de segundo semestre en la Facultad de Ciencias de la Conducta, logró su primera medalla individual de bronce con tan solo ocho meses en el judo. “Este deporte me ha hecho crecer en lo físico y lo mental. Lo que más disfruto es la convivencia y el aprendizaje técnico. Mi objetivo es elevar mi nivel y encontrar un equilibrio entre la escuela y el deporte”, subrayó.

Finalmente, Antonio Aarón, estudiante de sexto semestre de Ingeniería en Producción Industrial, se convirtió en uno de los más destacados, al conquistar medalla de plata en la categoría -90 kg y bronce en equipos mixtos. “El judo es más que una disciplina, es un estilo de vida. Esta medalla representa todo el esfuerzo que hay detrás. A los deportistas les digo: no se rindan, luchen por sus objetivos”, dijo.