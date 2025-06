El beneficio de las vacaciones del verano en el Turismo, empleo y desarrollo

Del Consejo de la Comunicación

Se esperan 2 millones de turistas, generar 400 mil empleos y una ocupación hotelera superior al 75%

Por Isabel Violeta

En el marco de las vacaciones de verano, el Consejo de la Comunicación ofreció un panel con los beneficios de las vacaciones del verano en el Turismo, el empleo y el desarrollo. Con tres ponentes especializados: Claudia Villuendas, presidenta de la Asociación de Complejos Vacacionales Turísticos (ACOTUR); Miguel Ángel Partida, Gerente Corporativo de Turibus & Turitour de Mobility ADO; y Givette Pérez Orea, Directora General de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras.

Claudia Villuendas comentó “les hablo desde Cancún, nos preparamos a nivel destino en economía, transporte y auto servicios, una temporada alta no solo reside en hoteles, si no como ciudad, pues también vienen familiares debe haber más rutas en trasporte, más médicos, ampliamos el horario de restaurantes de acuerdo a estadísticas en un verano esperamos dos millones de turistas. Es una emoción para nosotros porque el ingreso de muchas familias sube. El turismo no solo es hoteles amplia todos los sectores”. Afirmando que esta temporada de julio y agosto es más grande, más diverso y dinámico que las vacaciones de Navidad.

Por su parte Givette Pérez compartió unas cifras importantes de CICOTOUR las cuales detallan que “En 2024 el empleo total en este sector aumentó de 656,225 puestos de trabajo antes del verano a 661,719 durante la temporada, representando un incremento del 0.84%. Además, se generaron 382,969 empleos directos en hoteles y 283,707 empleos indirectos en servicios relacionados como alimentación, transporte, limpieza y mantenimiento”.

“Estas son cifras que nos llenan de emoción pues las vacaciones de verano representan alta demanda. Los destinos de sol y playa siempre son los preferidos manteniendo tasas por encima del 75%, alcanzando en algunos casos hasta el 90%. El volumen de turistas también muestra un crecimiento: en 2023, la cifra subió de 10.6 millones a 12.2 millones, un aumento de 2 millones de visitantes durante la temporada. Los datos reflejan un crecimiento del 14% en llegada total de turistas, con un incremento del 17.9% en turistas nacionales y del 4.5% en internacionales” afirmó Pérez.

Por último, Miguel Ángel Partida comentó “en el transporte Turístico nos comprometemos a que vean un paisaje diferente y apoyando diferentes zonas turísticas, con Turibus tenemos circuitos que fomentan la cultura traen diferentes idiomas para que todos conozcan la historia, mientras que en Turitour es un recorrido de un día conectando destinos diarios”. Contratamos más gente en esta temporada, conductores mecánicos gente que dé información, una demanda que nos ayuda mucho, en desarrollo económico que es importantísimo. También contamos con recorridos temáticos, de arte y cultura, de luchas, nocturno, cervecero y son guías certificados, surge de la necesidad de los clientes de ambas cosas. Por ejemplo, en el de luchas convienen con algún luchador que se presentará ese día”.

En conclusión, esta temporada beneficia a los diferentes sectores por lo que invitan a visitar los muchos destinos de México, pues se llevarán una gran sorpresa. Resaltando que el Mayor movimiento es en Cancún, Mérida, Chiapas, Veracruz, Puebla, pero también pueden encontrar más destinos.

