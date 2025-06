Big Band Jazz de México celebra 25 años con homenaje a José José y Frank Sinatra

Bajo la dirección de Ernesto Ramos

“Seguimos llevando el jazz a lo más alto con nuevas propuestas y grandes homenajes”

Por Arturo Arellano

La Big Band Jazz de México celebrará sus 25 años de trayectoria con un emotivo homenaje a dos íconos de la música internacional: José José y Frank Sinatra. El concierto se llevará a cabo el próximo 4 de julio en el Teatro Silvia Pinal, y los boletos ya están disponibles a través de TicketPoint. En entrevista exclusiva, el maestro Ernesto Ramos, director de la agrupación, comparte los detalles detrás de este espectáculo y la historia que lo inspira.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el maestro Ramos nos respondió algunas preguntas:

—Maestro, ¿qué representa para usted esta trayectoria de 25 años al frente de la Big Band Jazz de México?

Son 25 años de mucha resiliencia y amor por la música. Seguimos haciendo conciertos y propuestas musicales innovadoras. Este 4 de julio, por ejemplo, vamos a rendir un gran homenaje a dos grandes voces: José José y Frank Sinatra.

—¿Cómo surgió la idea de este homenaje?

Viene de una experiencia muy personal. Varios músicos de la Big Band tuvimos la fortuna de acompañar a José José. En mi caso, estuve más de 15 años como saxofonista en su orquesta. Giras por Europa, Asia, Estados Unidosy en sus shows siempre incluía temas como New York, New York o Fly Me to the Moon de Sinatra. Le encantaban esas canciones y ese estilo de orquesta, es por ello que ahora retomamos ese concepto que además la gente sigue pidiendo.

—¿Qué nos puede contar del formato del concierto?

Dado que ambos artistas tienen un repertorio muy extenso, sería imposible repasar todos sus éxitos en un solo concierto, que tendría que durar más de cuatro horas. Por eso hicimos arreglos especiales en forma de medleys, para abarcar lo más representativo de sus carreras. Es un show muy emotivo.

—¿Qué cantantes participan en el homenaje?

Trabajamos con intérpretes de primer nivel como Alfonso Alquicira y Karely Esparza, con quienes ya hemos presentado este espectáculo en otras ocasiones. No se trata de imitar a José José y a Sinatra, sino de rendir homenaje con respeto. Alfonso, además, es compositor; Karely tiene una voz impresionante. Vocalmente, cada quien aporta su estilo, pero cuidando mucho los arreglos originales. El público se va muy satisfecho.

—¿Hay momentos del show que considera especialmente emotivos?

Muchísimos. Interpretamos canciones como El Triste, La Nave del Olvido, Gavilán o Paloma, Lo Pasado, Pasado, 40 y 20, New York, New York, Fly Me to the Moon… todo eso nos hace revivir momentos muy especiales de cuando estábamos de gira con José José. A nosotros nos conmueve profundamente, y creo que el público lo percibe y se emociona igual que nosotros.

—¿Qué significado tiene este homenaje en términos musicales?

Ambos artistas viajaban con orquesta. José José solía presentarse con más de quince músicos. Sinatra, ni se diga, con orquestas como la de Count Basie. Musicalmente y vocalmente eran impecables, verdaderos parteaguas en la música mundial.

—¿Hay algún guiño especial en el repertorio?

Sí, hicimos un medley del disco Secretos de José José. Es un álbum hermoso, emblemático, con ese traje blanco en la portada… todas las canciones son éxitos que la gente reconoce y aprecia.

—¿Qué más viene para la Big Band Jazz de México?

Queremos seguir acercando al público a la música de big band. Y el mismo 4 de julio lanzamos el segundo sencillo de nuestro disco de boleros tradicionales: el tema Tristeza. Es una producción dedicada a recordar el sonido de orquestas como las de Luis Alcaraz y Pablo Beltrán Ruiz.

Así para celebrar su aniversario, la banda realizará una gira que ha incluido presentaciones en Cancún, Ciudad de México y una serie de conciertos en Estados Unidos, Latinoamérica y España.

En un país donde el jazz ha sido históricamente un género de nicho, la Big Band Jazz de México ha logrado lo impensable: consolidarse como una institución musical con proyección internacional, sin perder su raíz profundamente mexicana. La Big Band Jazz de México celebrará sus 25 años de trayectoria con un homenaje a José José y Frank Sinatra. El concierto se llevará a cabo el 4 de julio en el Teatro Silvia Pinal, y los boletos están disponibles en TicketPoint.