Cesar Porto sorprende y enamora con su nuevo tema “Pasado, Pasado”

Cantante, compositor y vocal coach

Alista un disco completo con toda una historia y un concepto romántico

Por Arturo Arellano

Cesar Porto es cantante, compositor y vocal coach con más de 15 años de trayectoria en la industria musical. Nacido en la Ciudad de México, inició su camino artístico desde temprana edad, de una voz singular y clara, consolidándose como un intérprete versátil, con muy buena actitud y calidad humana. Las letras de sus temas son profundas y verdaderas.

Exintegrante de proyectos como Kvork, Tierra Venus (producida por Guido Laris), y Voyz Collective, ahora nos sorprende una versión solista con el lanzamiento de “Pasado, Pasado”, del género pop-regional, de lo cual nos platicó en entrevista “La canción explora con elegancia y madurez emocional el acto de cerrar ciclos y renacer con fuerza, respaldada por una producción moderna, melodías memorables y una interpretación vocal profunda. Es un tema que puede cantarse por una mujer, por la comunidad, etc. Cualquiera lo puede cantar”.

El tema es producido por Benjamín Díaz (Reily, Danna Paola, Rebelde, Alejandra Guzmán, Fey, Yahir, Gloria Trevi, etc) y refleja la transición personal y artística de Cesar Porto tras un proceso de transformación vocal y vital que lo catapultó a una nueva etapa musical “tengo tres temas en plataformas y con este seguimos en el concepto de pop con tintes regionales. A la gente le ha gustado mucho el tema y el video, hay tres escenas una bajo el agua, representando el pasado de las personas en una relación, otra es en el vapor, donde está la confusión y al final en la barra con tres chavas, es representar que, aunque estes rodeado de gente puedes seguir pensando en otra persona”.

Hablando de regional mexicano, Porto aclara que “mi concepto es romántico, no se habla de drogas, sexo o narcotráfico, porque la idea es seguir siendo yo, es decir, entro en este tipo de sonidos, pero con mi concepto de pop y balada, abarcando otros sonidos como el pedal Steel, que es como una base de piano, pero con cuerdas de guitarra y se toca con un metal”.

De cara al lanzamiento de un disco completo dijo “vamos por sencillos hasta que se junte todo el material, es algo conceptual, con las primeras tres canciones empezamos a jugar, estamos centrados en el pop, con tintes regionales, son pocos los artistas que lo han hecho. Si hago sonidos del regional pero más inclinados al country. Todo arrancó porque tuve una lesión vocal que me dejo sin hablar 21 días, fue una tortura, pero me llevó a conocerme más, interiorizar, y empecé a escribir a contar mis historias, y amigos compositores empezaron a ordenar las ideas para después trabajar las letras juntos y llegar a los temas que serán parte del disco”.

La idea ahora es ir sacando sencillos cada dos meses, y para el año entrante tener el disco completo, no obstante, irá cantando los temas en vivo “no ando brincando por todos lados, pero me divierto mucho, lo que más me gusta de cantar es poder mostrar mis emociones y conectar con la gente, con mis historias y que la gente se enganche con eso”.

Cesar Porto te invita a darle seguimiento en sus redes sociales (@CesarPortoMx); donde dará a conocer el lanzamiento de sus nuevos sencillos y las fechas y sedes de sus próximas presentaciones. El artista ha compartido escenario con agrupaciones como Grupo Elefante y ha participado en eventos como la Feria de Zacatlán, junto a figuras como Camila y Manuel Mijares.