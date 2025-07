CSP anuncia reembolso para mexicanos que envíen remesas en efectivo ante impuesto del 1 por ciento

A través de la Financiera para el Bienestar

Transferencias electrónicas -que representan el 99% – se mantienen libres de impuestos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, en relación con la reciente imposición de un impuesto a las remesas por parte de Estados Unidos, las mexicanas y mexicanos que residen en ese país lograron que solo se aplique una tarifa del 1% a las transacciones realizadas en efectivo. Por ello, anunció que el Gobierno de México otorgará un reembolso a través de la Financiera para el Bienestar (Finabien).

Destacó que las transferencias electrónicas -que, de acuerdo con el Banco de México, representan el 99% de las remesas enviadas- se mantienen libres de impuestos.

“Hay logros muy importantes y ese logro es de nuestros paisanos y paisanas principalmente por el envío de cartas a sus senadores, sobre todo aquellos que tienen la doble nacionalidad que fue algo que se impulsó y llegaron muchísimas cartas”, puntualizó.

Precisó que será el viernes cuando se anuncie formalmente el programa de reembolso dirigido a las mexicanas y mexicanos que envíen dinero en efectivo a sus familiares en México.

Presentan celebración “México Tenochtitlan, Siete Siglos de Legado de Grandeza”

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Jefa de Gobierno, Clara Bugada Molina, anunciaron que, en conmemoración de la fundación de Tenochtitlan, durante el mes de julio y particularmente el día 26 se realizará la celebración México Tenochtitlan, Siete Siglos de Legado de Grandeza, en la que se llevarán a cabo diferentes actividades en la Ciudad de México, con el objetivo de reivindicar y reconocer a las grandes civilizaciones que existían previo a la conquista española.

“Celebrar este momento del reconocimiento del año de la fundación de México Tenochtitlan, una de las últimas grandes civilizaciones que cayó por la invasión española, y que hay que reivindicar, porque durante ante años también se dio esta idea de que fue civilizatoria la conquista y no es cierto, fue una invasión, cuyo objetivo era terminar con las grandes civilizaciones que existían en nuestro territorio, entonces que las niñas y los niños, los jóvenes reconozcan la grandeza cultura de México que viene de nuestro origen es algo fundamental para seguir construyendo lo que llamamos patria”*, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que esta celebración se trata de la reconstrucción de la memoria y del sustento de México a través del Humanismo Mexicano que reconoce la importancia de los pueblos indígenas y afromexicanos, contrario a lo que sucedía en el pasado con los gobiernos neoliberales, quienes creían que lo mejor venía del extranjero.

“Para nosotros el Humanismo Mexicano tiene dos grandes pilares: uno los pueblos originarios, los pueblos indígenas, y los pueblos afromexicanos, los pueblos originarios que viven hasta la fecha, representan el sustento de México, mucho antes de que llegaran los españoles, grandes civilizaciones como pocas en el mundo, que permitieron conocer los astros, con sus propias culturas, sus propias organizaciones sociales, sus propias matemáticas, civilizaciones y culturas que nos hacen a todas y todos ser mexicanos y que de ahí parte una base de la grandeza cultural de México que es lo que vive en el corazón de los mexicanos.*

“Y por otro lado toda la historia del México independiente con grandes héroes y heroínas, que tampoco tienen muchos países en el mundo, un Hidalgo, un Morelos, una Josefa Ortiz, una Leona Vicario, un Juárez, todos los liberales mexicanos, los grandes revolucionarios y revolucionarias, todo eso es lo que es México y que nos fundamenta culturalmente como nación pluricultural”, agregó.

Representación en el Zócalo

Por su parte, la investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Lorena Vázquez Vallín, anunció que el 26 de julio se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México, una representación donde se narrará la migración de Tenochtitlan hasta la tierra prometida. Al respecto la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la participación en puesta de para la representación del 26 de julio participarán 3 mil 500 danzantes que realizarán la Migración Ancestral, además el comandante del Comité de Planeación para la escenificación de los 700 años de la Gran Tenochtitlán, Israel Severino Ruiz y Ruiz, precisó que esta representación contará con cuatro actos, 838 actores: 300 mujeres, 538 hombres y 50 niños y niños

Además, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que entre las actividades que se realizarán este mes se encuentra: El Sendero de la Isla, para intervenir los 23 km de perímetro de Tenochtitlan; se conformará la Ópera Fílmica Cuauhtemoczin, que se presentará en Bellas Artes y el Zócalo; se expondrán 50 esculturas de nopal intervenidas por artistas y colectivos en Paseo de la Reforma; del 11 al 27 de julio se proyectará el Espectáculo de video mapping en el Zócalo, y se publicará el libro para colorear Códice Tenochtitlan “asentamiento Mexhica”, y se realizará la Exposición Códice Cósmico de México Tenochtitlan para las niñas y los niños. El director general del INAH, Diego Prieto Hernández, anunció que, como parte de esta conmemoración, el 26 de julio se develará el monumento – tlalmanalli, en la esquina nororiente de la Plaza Central.

Investiga FGR complicidad de servidores públicos con huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) y el gabinete de Seguridad investigan la presunta protección y complicidad de servidores públicos para el grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos que fue desmantelado recientemente, y que operaba en cuatro estados del centro del país, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito se va a proceder, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto. Entonces se van a hacer las investigaciones y ya puede informarlo el gabinete de seguridad desde cuándo venía operando esta red. Los responsables, digamos, los jefes de este grupo criminal desde cuándo operaban y cómo es que se va obteniendo esta información cuando se cierre la investigación”, dijo la mandataria.

El grupo delictivo desmantelado, que presuntamente encabezada Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo (detenido), obtenía el combustible de los ductos de Pemex.

Sheinbaum dijo que este y otros grupos se investigan y se combaten desde la administración pasada, de Andrés Manuel López Obrador, en la que se “avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar todavía más de grupos delincuenciales que también tienen la otra parte que es dónde venden ese combustible robado. Entonces las investigaciones continúan”.

Destacó que el golpe a dicho grupo tomó a las autoridades de gobierno más de seis meses.

“El objetivo es erradicar el huachicol… y nosotros estamos… dónde venden ese combustible”, señaló.