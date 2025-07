¡Vaya país! ¡Vaya momento mexicano!

TRAS LA PUERTA DEL PODER. Roberto Vizcaíno

Masacre de 11, más 20 heridos, el fin de semana en Irapuato, otra de 20 asesinados en el inicio de semana en Culiacán, localización de un crematorio en Ciudad Juárez con 383 cadáveres apilados y sin registro, ejecuciones sin cuartel de alcaldes, localización y cierre de narcolaboratorios, otra de una mini refinería de huachicol en Veracruz, intervención, captura y desmantelamiento de una importante red de huachicoleros en el centro del país, todo esto en apenas un par de semanas en que, además, el gobierno de Donald Trump nos calificó a México como su enemigo al nivel de China Rusia e Irán y en que además denunció a 3 instituciones financieras de nuestro país como lavadoras de recursos del “narco”.

Apenas un recuento de lo más impactante, quizá no más importante.

Del otro lado está la cascada de reformas tramitadas en fast-track en el Senado y la Cámara de Diputados, bajo la conducción de Adán Augusto López y de Ricardo Monreal, donde las bancadas de Morena, PT y Verde pudieron aprobar sin cambio de una sola coma, de unas 15 iniciativas en las que está lo mismo la creación de una nueva CURP, que será el documento de identificación de los mexicanos, y la Ley de Seguridad e Inteligencia que permitirá crear una base de datos de todos los celulares y servirá para que se ubique en cualquier momento a sus propietarios, o sean intervenidos en sus mensajes y conversaciones sin órdenes de juez alguno.

Entre estas reformas está, además, la de Telecomunicaciones que es considerada por expertos como la “ley censura” y con la cual el gobierno podrá “bajar”, cancelar cualquier portal o medio digital, cuyos contenidos informativos no gusten al gobierno o, de plano, requisar concesiones de radio y TV.

Otras tienen que ver con la completa militarización de la Guardia Nacional y con cuestiones de competencia económica que quienes saben dicen podrían violar al TMEC.

En fin, una realidad y un diseño del nuevo Estado autoritario mexicano, ante el cual una muy buena parte de los 130 millones de mexicanos no hacen ningún gesto.

Y no sólo eso, ¡aprueban con un 76% a la presidenta Claudia Sheinbaum!, según un sondeo de ayer en El Financiero.

¿Hasta cuándo prevalecerá este escenario?

Es la gran pregunta entre opositores y una corriente ciudadana evidentemente no mayoritaria en el grueso poblacional, y entre analistas y consultorías económicas y financieras, mayoritariamente extranjeras.

Entre los llamados think tanks o centros de investigación e inteligencia de las grandes universidades estadounidenses y de organizaciones financieras, del gobierno de EU centralmente, el pasivo mexicano se acumula rápida y peligrosamente.

Ahí se sigue día a día todo lo apuntado en el inicio de este texto. Cada masacre, cada ejecución, cada escándalo de corrupción, cada anulación de redes del huachicol, cada declaración de la mandataria, cada evento mexicano.

Y la suma de hechos es abrumadora en lo negativo: anulación, desaparición del Estado de derecho -ministros, magistrados y jueces politizados e ideologizados; hoy ya no existen tribunales imparciales que ventilen asuntos empresariales y de inversiones extranjeras con resultados confiables-; no existe ya tampoco energía ni barata ni limpia; ni redes carreteras o ferroviarias o aéreas seguras, sin presencia del crimen organizado; existe una fuga masiva del talento mexicano, cientos de miles de jóvenes capacitados que huyen al exterior con un impacto directo a una baja importante en la competitividad del país; cierre abrupto y casi total de una competencia electoral plural y democrática -hoy siempre ganan los mismos y cuando no ganan les arrebatan incluso con violencia el triunfo a sus opositores-; y el Gobierno se enfila con sus reformas a la militarización completa de sus servicios de seguridad y a una censura de sus ya débiles canales y medios informativos junto a una represión de la libertad de expresión en sus redes sociales.

En suma: México ha perdido cualquier incentivo para la atracción de capitales y nuevas industrias y empresas.

Y para el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y su gobierno, con una enorme carga de vínculos de altos funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum con el “narco”, y una además con una acusada actuación muy ideologizada hacia regímenes socialistas como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Un factor por el que Marco Rubio ha pospuesto su visita a México es que Sheinbaum mantiene la llave abierta de las gasolinas y el petróleo mexicano regalado al dictador cubano Miguel Díaz Canel, junto al pago de cientos de millones de dólares al gobierno castrista por el contrato de médicos cubanos para asistir al sistema de salud en México, muchos de esos “médicos”, agentes encubiertos de inteligencia de su país que operan contra EU desde México.

De acuerdo a analistas estadounidenses, esto significa una verdadera mentada de madre para Rubio -hijo de inmigrantes cubanos anticastristas- y el gobierno de Trump.

Y prefigura el perfil íntimo de una presidenta mexicana muy ideologizada hacia un socialismo trasnochado, guevarista, castrista, de sectores universitarios ya muy rebasados.

Un esfuerzo empresarial sobresaliente

En este contexto, sobresale el esfuerzo de la empresa hidalguense Time Ceramics, que, con capital chino, y desde el municipio de Emiliano Zapata -alcaldía con apenas unos 13 mil habitantes- con una inversión de mil 800 millones de pesos, de un total contemplado de 2 mil 600 millones de pesos, y con mil 200 empleados mexicanos -en su mayoría originarios de Hidalgo y otros de entidades vecinas como Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Estado de México y de la misma Ciudad de México-, con 2 mil empleos indirectos y con la asistencia de 60 técnicos de origen chino y la alta tecnología china, se ha constituido como la más moderna del mundo en la fabricación de 45 mil metros cuadrados diarios de porcelanatos.

De acuerdo a Alan Sánchez, representante de la empresa, la operación de Time Ceramics es una muestra de que la capacitación y pronta adaptabilidad a tecnologías de última generación son esenciales para que la mano de obra mexicana adquiera rápidamente calidad y especialización calificada en el uso de tecnología de última generación.

Hoy, todo ello y la suma del diseño y creación artística europeo, especialmente de Italia, han logrado que México sea un exportador de porcelanatos de la mayor calidad a apenas meses de ser importador de productos que venían de India, España, Italia y China.

/ Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa